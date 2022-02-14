Спікер Руслан Стефанчук зазначив, що минулого тижня за кордоном перебували понад 30 народних депутатів, однак більшість з них мала вже повернутися в Україну.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук не зміг назвати кількість народних депутатів, які нині перебувають за кордоном.

Як передає кореспондент УНІАН, на брифінгу журналісти попросили спікера прокоментувати поширену у ЗМІ інформацію про те, що багато заможних депутатів виїхали з України у зв’язку із загрозою вторгнення російських військ.

Стефанчук нагадав, що коли він обійняв посаду голови ВР, то видав розпорядження з приводу того, що під час пленарного тижня не підписує відрядження для виїзду депутатів за кордон. За його словами, винятком можуть бути тільки відрядження, які профільний комітет вважає дуже необхідними.

Стефанчук не зміг відповісти, скільки на сьогодні депутатів перебуває за кордоном.

Він зазначив, що минулого тижня більш як 30 депутатів перебували за кордоном, але за вихідні більшість з них мали повернутися в Україну.

Як повідомляв УНІАН, 13 лютого народний депутат Олександр Дубінський заявив, що депутатам від "Слуги народу" заборонили залишати країну.

Водночас речниця фракції "Слуга народу" Юлія Палійчук повідомила, що в офіційних чатах фракції повідомлень про заборону депутатам залишати країну не було.

Сьогодні, 14 лютого, Стефанчук закликав керівників фракцій і груп забезпечити присутність депутатів на робочих місцях. Він запевнив, що за необхідності Верховна Рада готова працювати в режимі 24/7.

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