На думку Давида Арахамії, багато депутатів "передумають не голосувати"".

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія прогнозує понад 240 голосів за законопроект про олігархів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам.

"Я впевнений, що підтримаємо ... Відчуття, що буде більше 240 голосів", - сказав він, коментуючи голосування за законопроект про олігархів.

Арахамія також висловив думку, що багато депутатів "передумають не голосувати".

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Як повідомляв УНІАН, 2 червня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект №5599 Про запобігання загроз національній безпеці, пов'язаних з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів).

Рішення про визнання особи олігархом приймається РНБО на підставі подання уряду, члена РНБО, Національного банку, Служби безпеки або Антимонопольного комітету.

Рішення набирає чинності з дня офіційного опублікування Указу президента України Про введення його в дію і є обов'язковим до виконання.

Олігархом може бути визнана фізична особа, яка одночасно відповідає щонайменше трьом з таких ознак: бере участь у політичному житті; може впливати на засоби масової інформації; є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) суб'єкта господарювання, у день набрання чинності цим Законом є суб'єктом природних монополій або займає монопольне (домінуюче) становище на загальнодержавному товарному ринку згідно із Законом "Про захист економічної конкуренції" та протягом одного року поспіль підтримує або посилює це положення; підтверджена вартість активів особи (та осіб, бенефіціаром яких вона є) перевищує 1 млн прожиткових мінімумів, встановлених осіб на 1 січня відповідного року.

Також передбачається створення реєстру олігархів. Особам, які включені до реєстру, забороняється здійснювати внески (прямо або опосередковано через інших осіб) на підтримку політичних партій відповідно до Закону "про політичні партії в Україні"; бути покупцем (бенефіціаром покупця) у процесі приватизації об'єктів великої приватизації.

Особи, включені до реєстру, зобов'язані подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку, встановленому законом "Про запобігання корупції".

Також передбачено, що у разі контакту публічного службовця з олігархом або його представником такий службовець зобов'язаний подати декларацію про контакти. Водночас визначається, коли не подається декларація про контакти, наприклад, коли це сталося на офіційних заходах, хід яких відображається в режимі прямої трансляції на радіо, телебаченні або через мережу Інтернет в режимі, доступному для масового прийому, а також на судових засіданнях.

Дія Закону розрахована на 10 років.

Комітет ВР з питань національної безпеки, оборони і розвідки рекомендував парламенту прийняти в першому читанні президентський законопроект про олігархів. У парламенті також зареєстровано три альтернативні законопроекти з цього питання.

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Автор: Тетяна Поляковська