"За" проголосували 9 членів комітету, "проти" – 4, один – утримався.

Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендує парламенту ухвалити в першому читанні президентський законопроект про олігархів.

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 9 народних депутатів, 4 – проти, один утримався.

Підтримали рекомендацію народні депутати з фракції "Слуга народу".

У парламенті зареєстровано три альтернативних законопроекти з цього питання.

Законопроект про деолігархізацію від Зеленського

2 червня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект №5599 про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів).

Рішення про визнання особи олігархом приймається РНБО на підставі подання уряду, члена РНБО, Національного банку, Служби безпеки або Антимонопольного комітету.

Рішення набирає чинності з дня офіційного опублікування указу президента України про введення його в дію і є обов'язковим до виконання.

Олігархом може бути визнано фізичну особу, яка одночасно відповідає щонайменше трьом з таких ознак: бере участь у політичному житті; має значний вплив на засоби масової інформації; є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) суб'єкта господарювання, який на день введення в дію цього закону є суб'єктом природних монополій або займає монопольне (домінуюче) становище на загальнодержавному товарному ринку відповідно до закону «Про захист економічної конкуренції» та протягом одного року поспіль підтримує або посилює це становище; підтверджена вартість активів особи (та осіб, бенефіціаром яких вона є) перевищує 1 млн прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.

Також передбачається створення реєстру олігархів. Особам, які включені до реєстру, забороняється здійснювати внески (прямо або опосередковано через інших осіб) на підтримку політичних партій відповідно до закону "Про політичні партії в Україні"; бути покупцем (бенефіціаром покупця) у процесі приватизації об'єктів великої приватизації.

Особи, які включені до реєстру, зобов'язані подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в порядку, встановленому законом "Про запобігання корупції".

Також передбачено, що у випадку контакту публічного службовця з олігархом,або його представником такий службовець зобов'язаний подати декларацію про контакти. Водночас визначається, коли не подається декларація про контакти, зокрема, коли це відбулося на офіційних заходах, хід яких відображається в режимі прямої трансляції на радіо, телебаченні або через мережу Інтернет у режимі, доступному для масового приймання, а також на судових засіданнях.

Дія закону розрахована на 10 років.

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Автор: Надя Пришляк