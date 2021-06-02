Документ визначає коло цих осіб, які підпадають під визначення олігарха, і встановлює правила їхніх прозорих взаємовідносин з представниками влади.

Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради як невідкладний законопроект, покликаний ліквідувати олігархічну систему в Україні.

Як повідомляє прес-служба Офісу президента, йдеться про проект закону "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" (№ 5599).

"Цей документ містить визначення так званих олігархів - осіб, які мають значний вплив у господарському, політичному житті країни, а також контролюють основні сегменти медійного простору", - йдеться в повідомленні.

В Офісі президента зазначають, що законопроект не порушує основоположних прав людей, які підпадають під визначення олігарха, а лише визначає коло цих осіб і встановлює правила їхніх прозорих взаємовідносин з представниками влади. Він, зокрема, регламентуватиме зустрічі та інші взаємовідносини представників органів влади з особами, які володіють значними активами.

Повідомляється, що документ має обмежений термін дії - 10 років. Він має стати першим кроком до ліквідації олігархічної системи в Україні. На його основі будуть розроблені антитрастові закони, закон про лобізм та інші нормативно-правові акти, що переформатують економічні й суспільні відносини в країні.

В Офісі президента вважають, що "ініціювавши цей законопроект, Володимир Зеленський демонструє політичну волю до кардинальних змін у суспільно-політичному устрої України".

"Як свідчить досвід інших успішних країн, усунення монопольного становища низки обраних осіб дасть поштовх розвитку середнього класу та пришвидшить розвиток економіки", - наголосили в ОП.

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Зазначимо, що на даний час текст законопроекту на сайті Верховної Ради відсутній.

Законопроект про олігархів

15 квітня Зеленський запропонував розробити законопроект про статус олігарха в Україні. Глава держави заявив, що більше не можна допускати впливу олігархів на політику, економіку, закони та Верховну Раду України.

"Я запропонував Раді національної безпеки й оборони та Офісу президента разом з Антимонопольним комітетом розробити новий фундаментальний законопроект про статус олігарха в нашій країні, – такого в Україні не було. Вважаю, що це один із пріоритетів: що буде з такими людьми, які будуть впроваджуватися санкції, як олігархи будуть перетворюватися на бізнесменів, тому що ми підтримуємо великий бізнес і будь-який бізнес в Україні", - сказав Зеленський.

11 травня секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов заявив, що 13 осіб підпадають під дію майбутнього закону про статус олігарха в Україні.

20 травня президент Володимир Зеленський заявив, що законопроект про статус олігарха в Україні майже готовий. Зеленський запевнив, що представники великого бізнесу будуть позбавлені впливу на мас-медіа, політику та інших чиновників.

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Автор: Тамара Отовська