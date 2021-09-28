Вранці 1 жовтня депутатів вже чекатимуть у самому Трускавці.

Журналісти дізнались, що робитимуть "Слуги народу" у Трускавці на виїзному засіданні своєї фракції 1-2 жовтня.

Вранці 1 жовтня депутатів вже чекатимуть у самому Трускавці, як пише канал УП. Off the record.

Повідомляється, що об 8:15 для депутатів організують трансфер із залізничного вокзалу до готелів Rixos, "Міротель" та "Лісова пісня", у яких власне і будуть жити "слуги".

Програма 1-ого жовтня

З 8:30 до 13:00 у депутатів буде чек-ін в готелях, сніданок і вільний час.

З 13:00 у Rixos'і почнеться обід, а після нього проведення великої фракції.

З 15:00 до 17:00 будуть обговорюватись організаційні питання, відбудуться виступи, презентації, Q&A.

З 17:30 до 19:00 триватиме сесія із радником керівника офісу президента Тимофієм Миловановим.

О 19-й почнеться вечеря, після якої у "слуг" буде вільний час.

Читайте такожРазумкова поки не запросили на засідання "Слуги народу" у Трускавці

Програма 2-ого жовтня

Журналісти дізнались, що вже 2 жовтня планується основний день роботи знову в готелі Rixos'. Саме цього дня у Трускавці чекають президента Володимира Зеленського.

З 10:00 до 11:30 триватиме сесія за участі керівників силових відомств.

Після цього цілий день до 19:00 триватиме робота в групах і презентація напрацювань, з перервою на обід і кава-паузи.

Після цього ввечері о 21:30 розпочнеться церемонія нагородження найкращих депутатів.

Десь о 22:30 розпочнеться гала-вечеря, де глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія відіграє свій dj-сет.

В неділю, 3 жовтня, депутати мають поснідати і повертатись до Києва.

"Трускавець-2" - що відомо

27 вересня, у "Слузі народу" повідомили подробиці виїзного засідання їхньої фракції у Трускавці. "Трускавець - "Велика фракція". 1-2 жовтня у Трускавці відбудеться виїзне засідання фракції "Слуга народу".

На думку політолога Володимира Фесенка, на виїзному засіданні фракції в Трускавці вирішуватиметься питання відставки Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради. Раніше Разумков звернувся до антикорупційних органів з тим, щоб вони перевірили інформацію про нібито пропозицію хабарів за голоси за "деякі відставки".

В принизливій формі на нараду в Трускавці Разумкова вже запросив заступник голови фракції "Слуга народу" Микола Тищенко.

Автор: Олег Давигора