Журналісти дізнались, що робитимуть "Слуги народу" у Трускавці на виїзному засіданні своєї фракції 1-2 жовтня.
Вранці 1 жовтня депутатів вже чекатимуть у самому Трускавці, як пише канал УП. Off the record.
Повідомляється, що об 8:15 для депутатів організують трансфер із залізничного вокзалу до готелів Rixos, "Міротель" та "Лісова пісня", у яких власне і будуть жити "слуги".
Програма 1-ого жовтня
З 8:30 до 13:00 у депутатів буде чек-ін в готелях, сніданок і вільний час.
З 13:00 у Rixos'і почнеться обід, а після нього проведення великої фракції.
З 15:00 до 17:00 будуть обговорюватись організаційні питання, відбудуться виступи, презентації, Q&A.
З 17:30 до 19:00 триватиме сесія із радником керівника офісу президента Тимофієм Миловановим.
О 19-й почнеться вечеря, після якої у "слуг" буде вільний час.
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Програма 2-ого жовтня
Журналісти дізнались, що вже 2 жовтня планується основний день роботи знову в готелі Rixos'. Саме цього дня у Трускавці чекають президента Володимира Зеленського.
З 10:00 до 11:30 триватиме сесія за участі керівників силових відомств.
Після цього цілий день до 19:00 триватиме робота в групах і презентація напрацювань, з перервою на обід і кава-паузи.
Після цього ввечері о 21:30 розпочнеться церемонія нагородження найкращих депутатів.
Десь о 22:30 розпочнеться гала-вечеря, де глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія відіграє свій dj-сет.
В неділю, 3 жовтня, депутати мають поснідати і повертатись до Києва.
"Трускавець-2" - що відомо
- 27 вересня, у "Слузі народу" повідомили подробиці виїзного засідання їхньої фракції у Трускавці. "Трускавець - "Велика фракція". 1-2 жовтня у Трускавці відбудеться виїзне засідання фракції "Слуга народу".
- На думку політолога Володимира Фесенка, на виїзному засіданні фракції в Трускавці вирішуватиметься питання відставки Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради. Раніше Разумков звернувся до антикорупційних органів з тим, щоб вони перевірили інформацію про нібито пропозицію хабарів за голоси за "деякі відставки".
- В принизливій формі на нараду в Трускавці Разумкова вже запросив заступник голови фракції "Слуга народу" Микола Тищенко.