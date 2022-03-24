Він підкреслює, що росіяни вже почали лобіювати свої "інтереси війни".

Президент України Володимир Зеленський зазначає, що 24 березня в Брюсселі відбудуться відразу три важливих саміти, і Україна чекає на серйозні кроки від НАТО, Європейського Союзу та "Великої сімки".

Про це йдеться у його відеозверненні, розміщеному в Telegram-каналі президента.

"Всі опитування показують, що народи Європи і Америки нас підтримують. Я вдячний усім вам за це. Вдячний від імені України. Кожному в Євросоюзі, США, Канаді, Британії та інших країнах за підтримку нас, підтримку свободи, за підтримку України", - сказав Зеленський.

Він зауважив, що 24 березня у Європі, в Брюсселі, відбудуться відразу три важливих саміти.

"Важливих для безпеки кожного з нас. Саміт НАТО, Саміт Євросоюзу, Саміт "Великої сімки", - зазначив президент.

Зеленський наголосив: "Я впевнений, люди продемонструють, як вони нас підтримують. Але підтримати свободу повинні і політики. Усі вони. Вони повинні підтримати боротьбу за життя. Ми чекаємо серйозних кроків. Від НАТО, ЄС, "Великої сімки". Ми знаємо, що росіяни вже почали лобіювати свої інтереси. І це інтереси війни. Ми знаємо, що вони працюють з деякими партнерами. Ми знаємо, що вони хочуть загасити цю тему - тему боротьби проти війни. Але загасити потрібно війну".

Так, підкреслив він, на цих трьох самітах буде українська "міцна позиція". "На цих трьох самітах ми побачимо, хто друг, хто партнер, а хто продався і зрадив", - сказав Зеленський.

Водночас він підкреслив, що українське небо так і не зробили безпечним від російських ракет і авіабомб.

"Ми так і не отримали літаки і сучасну протиракетну зброю. Ми так і не отримали танки, протикорабельні засоби. Російські війська все ще можуть вбивати тисячі наших людей, руйнувати наші міста. Просто тому, що окупантів дуже багато. Просто тому, що Росія десятиліттями готувалася до цієї ганебної війни. Ми просили закрити наше небо. І ми просили, щоб допомога від НАТО для України була дієвою і без обмежень. Будь-яка підтримка зброєю, якої ми потребуємо", - сказав Зеленський.

Також, додав він, Україна просила, щоб Альянс заявив, що всебічно допомагатиме Україні виграти цю війну, очистити її територію від загарбників і відновити мир в країні.

"Вільні люди вільного світу, ми маємо разом не допустити, щоб Росії вдалося зламати когось у НАТО, ЄС чи у "Великій сімці". Зламати і перетягти на сторону війни. Побачимо 24 березня", - підсумував президент України.

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський 24 березня візьме участь у Саміті НАТО.