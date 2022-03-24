Він зауважує, що окупантів ще дуже багато, Росія "дістає живу силу звідусіль".

Президент України Володимир Зеленський зазначає, що 24 березня - місяць героїчного спротиву Української держави та Українського народу безжальному вторгненню Російської Федерації.

Про це йдеться у його відеозверненні, розміщеному в Telegram-каналі президента.

"24 березня - місяць нашого спротиву. Героїчного спротиву Української держави, Українського народу безжальному вторгненню Російської Федерації. Вже місяць нашого захисту від намагання нас знищити, стерти з лиця землі", - зазначив він.

Зеленський наголосив, що початковий задум російських військ розвалився ще в перші дні вторгнення.

"Вони думали, що українці злякаються. Вони думали, що ми, українці, не будемо боротися. Вони помилилися. Вони нічого не знають про нас, про українців. Нічого не знають взагалі про свободу. Про те, яка вона цінна. Вони не знають, як свобода збагачує життя, дає життю сенс", - зауважив глава держави.

Водночас він констатував, що окупантів "все ще дуже багато".

"Росія дістає живу силу звідусіль. Техніку, авіабомби, ракети. Шукає найманців по світу. Будь-яких покидьків, які здатні стріляти в нас, в мирних людей", - сказав Зеленський.

Він додав, що російські війська руйнують українські міста, вбивають без розбору цивільних людей, ґвалтують жінок, викрадають дітей, розстрілюють біженців, захоплюють гуманітарні колони та займаються мародерством.

"Спалюють музеї, підривають школи, лікарні тощо. Для них мішень - університети, житлові квартали - що завгодно. Російські війська не знають межі зла", - наголосив президент України.

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