Втім, кількість таких людей все ще становить менше половини опитаних.

Частка українців, готових до територіальних поступок агресору заради завершення війни, помітно зросла. Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) упродовж 2-17 грудня 2024 року.

За даними соціологів, якщо упродовж травня-жовтня 2024 року частка українців, готових до поступок, залишалася стабільною, то з початку жовтня по грудень простежується зростання кількості таких людей - з 32% до 38%.

"При цьому частка тих, хто категорично проти жодних поступок, знизилася. Утім, попри всі складні обставини станом на грудень 51% українців виступали проти жодних територіальних поступок (на початку жовтня було 58%)", - йдеться у результатах опитування.

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З травня 2022 року КМІС у своїх власних опитуваннях регулярно ставить запитання щодо готовності населення до територіальних поступок для якнайшвидшого досягнення миру та збереження незалежності. Цього разу запитання про готовність до територіальних поступок ставилося 985 респондентам. Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки не перевищує 4,1%.

Готовність українців до поступок Росії

Як повідомляв УНІАН, між травнем і початком жовтня 2024 року кількість українців, які готові до територіальних поступок заради миру, фактично не змінилася.

За даними КМІС, у період з травня 2022 року до травня 2023 року ситуація була відносно стабільною: близько 8-10% респондентів були готовими на територіальні поступки, а абсолютна більшість – 82-87% – стабільно виступали проти жодних поступок.

Після травня 2023 року простежувалося поступове зростання частки тих, хто готовий до територіальних поступок. Так, до кінця 2023 року готовність до поступок зросла до 19%, у лютому 2024 року – до 26%, у травні 2024 року – до 32%. Між травнем і початком жовтня 2024 року ситуація фактично не змінилася – 32% були готові до територіальних поступок.

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