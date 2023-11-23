Повідомляють, що це сталося за рішенням голови парламентської фракції.

У партій "Слуга народу" призупинили членство нардепа Андрія Одарченка, якого заарештували на два місяці за підозрою у спробі дати хабар голові Держагентства відновлення інфраструктури Мустафі Найєму. Про це пише Радіо Свобода з посиланням на пресслужбу партії.

Повідомляють, що це сталося за рішенням голови парламентської фракції.

"Це стандартна процедура, яку ми застосовуємо в подібних випадках. Остаточне рішення щодо нього буде ухвалено за результатами слідства. Але ще раз хочемо наголосити, що, як і в попередніх випадках, ніхто нікого вигороджувати не буде. Політична відповідальність уже настала. Далі справа за антикорупційними органами", - сказали в партії.

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Справа Одарченка - деталі

Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро України повідомили про підозру чинному народному депутату, який намагався підкупити топ-посадовця Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України біткоїнами. Йдеться про народного депутата від "Слуги народу" Андрія Одарченка.

Вищий антикорупційний суд розглянув справу № 991/10231/23 та обрав запобіжний захід для народного депутата з партії "Слуга народу" Андрія Одарченка у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 15 мільйонів гривень.

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