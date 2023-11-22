За його версією, він спілкувався з Найємом щодо допомоги університету.

Народний депутат Андрій Одарченко з партії "Слуга народу" заперечив, що давав хабар голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафі Найєму.

"Так, я спілкувався з Мустафою Найємом багато разів на різні теми. Жодних пропозицій неправомірної вигоди я не озвучував. Було виключно спілкування щодо допомоги, виділення коштів Державному біотехнологічному університету", – заявив він під час засідання Вищого антикорупційного суду, пише Радіо Свобода.

Одарченко стверджує, що Найєм просив його навчити користуватися криптогамнцем.

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"Мустафа попросив мене, щоб я навчив його користуватись криптою. Я сам не вмію, тільки нещодавно купив криптогаманець, який у мене вилучили. Він порожній, там зеро, нічого немає. Я не переводив йому жодних біткоїнів, ми (з Артемом Чернецьким) просто налаштували в готелі Hilton, показали, як користуватися", – сказав нардеп.

За його версією, він спілкувався з Найємом щодо допомоги університету.

"Я звернувся до колишнього свого колеги, прийшов на прийом…Він мене запросив. Я прийшов, показав альбом зруйнованого університету. Був Найєм. Він побачив, захотів допомагати одразу", – заявив він.

Він стверджує , що рішення про виділення грошей з фонду ліквідації наслідків збройної агресії ухвалюється в кілька етапів, в тому числі колегіально.

Звинувачення Одарченка у хабарі - деталі

Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро України повідомили про підозру чинному народному депутату, який намагався підкупити топ-посадовця Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України біткоїнами.

Йдеться про народного депутата від "Слуги народу" Андрія Одарченка. Він є головою підкомітету з питань антикорупційної політики у сфері господарських, земельних і містобудівних правовідносин Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики.

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