Народного депутата взяли під варту до 20 січня 2024 року.

Вищий антикорупційний суд розглянув справу № 991/10231/23 та обрав запобіжний захід для народного депутата з партії "Слуга народу" Андрія Одарченка у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 15 мільйонів гривень.

Відповідне рішення ВАКС було ухвалене сьогодні, 22 листопада.

Зокрема, суд задовольнив клопотання детективів Національного антикорупційного бюро України, погодженого в Офісі генерального прокурора.

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"Застосувати до підозрюваного Одарченка Андрія Миколайовича 1978 року народження запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Визначити строк дії ухвали про тримання під вартою до 20 січня 2024 року включно", - йдеться в ухвалі ВАКС.

Також ВАКС постановив взяти Одарченка під варту у залі суду.

Крім того, Одарченку було визначено заставу у розмірі 15 мільйонів гривень.

При цьому, якщо застава буде внесена, то на Одарченка буде покладено виконання ряду обов'язків, серед яких - прибувати до детектива, прокурора або суду за кожним викликом та вимогою в залежності від стадії кримінального провадження, не відлучатись з Києва без дозволу детектива, прокурора або суду, повідомляти про зміну проживання і утриматися від спілкування зі свідками.

Справа Одарченка - що відомо

Як повідомляв УНІАН, Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро України повідомили про підозру чинному народному депутату, який намагався підкупити топ-посадовця Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України біткоїнами.

Йдеться про народного депутата від "Слуги народу" Андрія Одарченка. Він є головою підкомітету з питань антикорупційної політики у сфері господарських, земельних і містобудівних правовідносин Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики.

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