Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов дав пораду президенту Російської Федерації Володимиру Путіну, як припинити розв'язану Росією війну на Донбасі.
Про це секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".
Читайте такожВенедіктова заявила, що прокуратура збирається оскаржити домашній арешт МедведчукаДанілов сказав, що в РНБО поінформовані про виступ Путіна на нараді з постійними членами Ради Безпеки РФ, коли Путін назвав Україну антиподом Росії.
"З його вуст прозвучала така річ стосовно закінчення війни на території Донецької та Луганської області, я вже неодноразово говорив, - вона швидко закінчиться, як тільки пан Путін забере свої війська, забере свої танки, свої бронетранспортери звідти, піде на свою територію, - піде там до Ростовської області, піде до Курської області, і там будуть його вояки, і відразу війна закінчиться. Як тільки вони передадуть нам наш кордон", - заявив Данілов.
Секретар РНБО зазначив, що не треба говорити, що війна на Донбасі відбувається через нібито вину України.
"Ми усе ще щось домовляємося зробити, але з ними вкрай складно домовлятися, тому що вони кажуть одне, а потім - інше", - додав Данілов.
Що передувало
14 травня президент РФ Володимир Путін після арешту народного депутата від партії «Опозиційна платформа - За життя» Віктора Медведчука назвав Україну антиподом Росії.
«З політичних мотивів вибірково комусь у провину ставиться робота з Росією у сфері економіки, хоча багато хто, у тому числі й особи з вищого політичного керівництва країни, активно працюють протягом багатьох років у Росії та, до речі, в Криму теж - і нічого, це вважається нормою», - зазначив Путін.
«Тобто рішення явно політичні та виборчі, спрямовані тільки на одне - зачистити політичне поле від тих сил, які виступають за мирне вирішення кризи на південному сході України, на Донбасі, і за добросусідські відносини з Росією», - сказав він.
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