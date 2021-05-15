Зокрема, президент РФ повинен наказати російським військам залишити окуповані території України й повернути українській владі контроль над кордоном.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов дав пораду президенту Російської Федерації Володимиру Путіну, як припинити розв'язану Росією війну на Донбасі.

Про це секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

Читайте такожВенедіктова заявила, що прокуратура збирається оскаржити домашній арешт МедведчукаДанілов сказав, що в РНБО поінформовані про виступ Путіна на нараді з постійними членами Ради Безпеки РФ, коли Путін назвав Україну антиподом Росії.

"З його вуст прозвучала така річ стосовно закінчення війни на території Донецької та Луганської області, я вже неодноразово говорив, - вона швидко закінчиться, як тільки пан Путін забере свої війська, забере свої танки, свої бронетранспортери звідти, піде на свою територію, - піде там до Ростовської області, піде до Курської області, і там будуть його вояки, і відразу війна закінчиться. Як тільки вони передадуть нам наш кордон", - заявив Данілов.

Секретар РНБО зазначив, що не треба говорити, що війна на Донбасі відбувається через нібито вину України.

"Ми усе ще щось домовляємося зробити, але з ними вкрай складно домовлятися, тому що вони кажуть одне, а потім - інше", - додав Данілов.

Що передувало

14 травня президент РФ Володимир Путін після арешту народного депутата від партії «Опозиційна платформа - За життя» Віктора Медведчука назвав Україну антиподом Росії.

«З політичних мотивів вибірково комусь у провину ставиться робота з Росією у сфері економіки, хоча багато хто, у тому числі й особи з вищого політичного керівництва країни, активно працюють протягом багатьох років у Росії та, до речі, в Криму теж - і нічого, це вважається нормою», - зазначив Путін.

«Тобто рішення явно політичні та виборчі, спрямовані тільки на одне - зачистити політичне поле від тих сил, які виступають за мирне вирішення кризи на південному сході України, на Донбасі, і за добросусідські відносини з Росією», - сказав він.

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Автор: Віталій Саєнко