В МЗС вважають консолідацію зусиль усіх українців найпотужнішою зброєю для відновлення територіальної цілісності.

Міністерство закордонних справ України заявляє, що соборності і єдності України незмінно загрожує російська агресія.

Про це йдеться у заяві МЗС України з приводу відзначення Дня соборності.

"Акт Злуки визначив подальше становлення української політичної нації та став свідченням волі українців до самовизначення та консолідації. Сьогодні, як і тоді, соборність і єдність українців залишаються фундаментальною цінністю української державності. Саме ці цінності Україна захищає сьогодні від російської збройної агресії", - наголошують в МЗС.

"Консолідація зусиль усіх українців є найпотужнішою зброєю для перемоги над спільним ворогом та відновлення територіальної цілісності", - зазначили у зовнішньополітичному відомстві.

Читайте такожОргкомітет визначив найкращий ескіз великого Державного Герба України (фото)

Також сказано, що одним з пріоритетів МЗС України було і залишається об’єднання українців по всьому світу та захист співвітчизників за кордоном, адже "разом сильніші".

День Соборності України

День Соборності України - свято України, яке відзначають щороку 22 січня в день проголошення Акта Злуки Української Народної Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки, що відбулося в 1919 році.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Віталій Саєнко