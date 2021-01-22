Міністерство закордонних справ України заявляє, що соборності і єдності України незмінно загрожує російська агресія.
Про це йдеться у заяві МЗС України з приводу відзначення Дня соборності.
"Акт Злуки визначив подальше становлення української політичної нації та став свідченням волі українців до самовизначення та консолідації. Сьогодні, як і тоді, соборність і єдність українців залишаються фундаментальною цінністю української державності. Саме ці цінності Україна захищає сьогодні від російської збройної агресії", - наголошують в МЗС.
"Консолідація зусиль усіх українців є найпотужнішою зброєю для перемоги над спільним ворогом та відновлення територіальної цілісності", - зазначили у зовнішньополітичному відомстві.
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Також сказано, що одним з пріоритетів МЗС України було і залишається об’єднання українців по всьому світу та захист співвітчизників за кордоном, адже "разом сильніші".
День Соборності України
День Соборності України - свято України, яке відзначають щороку 22 січня в день проголошення Акта Злуки Української Народної Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки, що відбулося в 1919 році.
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