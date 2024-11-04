Влітку темпи мобілізації сягали приблизно 20 тисяч осіб на місяць, але у вересні сталася "велика просадка", сказав депутат.

Якщо війна триватиме ще два-три роки, потрібно буде мобілізувати по 150 тисяч людей на рік. Про це заявив народний депутат Руслан Горбенко в ефірі Новини.LIVE.

За його словами, Офіс президента зараз розробляє внутрішній "план перемоги". До продовження повномасштабної війни треба підготуватися, зокрема й з точки зору процесів мобілізації.

"Якщо прогнозувати, що війна буде тривати ще 2-3 роки, то нам треба мобілізувати по 150 тисяч на рік", - сказав Горбенко.

Він зазначив, що влітку темпи мобілізації сягали приблизно 20 тисяч осіб на місяць, але у вересні сталася "велика просадка". Втім, Горбенко зауважив, що варто аналізувати якість мобілізованих.

Мобілізація в Україні - актуальне

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Литвиненко заявив, що Україна планує мобілізувати додатково 160 тисяч громадян: "Це дасть можливість укомплектувати частини до 85%".

За його словами, всього до складу Сил оборони України вже було призвано 1 мільйон 50 тисяч осіб.

Водночас народна депутатка Соломія Бобровська прокоментувала поширену інформацію щодо потреби мобілізувати до української армії 500 тис людей, наголосивши, що така цифра в планах ні на цей рік, ні на наступний не фігурує.

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