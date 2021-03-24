Стратегія визначає пріоритети для держави щодо захисту прав і свобод людини, порушених внаслідок тимчасової окупації Кримського півострова.

Президент України Володимир Зеленський затвердив Стратегію деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя.

Як передає прес-служба Офісу президента, глава держави підписав указ, за яким набуло чинності відповідне рішення Ради національної безпеки та оборони України від 11 березня 2021 року.

«Цей документ визначає комплекс заходів дипломатичного, військового, економічного, інформаційного, гуманітарного та іншого характеру, спрямованих на відновлення територіальної цілісності, державного суверенітету України у міжнародно визнаних кордонах шляхом деокупації та реінтеграції Криму», – зазначили в ОП.

Стратегія визначає пріоритети для держави щодо захисту прав і свобод людини, порушених внаслідок тимчасової окупації Кримського півострова, а також головні напрямки відповідної економічної, соціальної, гуманітарної, екологічної, інформаційної, оборонної та безпекової політики.

Читайте такожВідсьогодні Путін заборонив українцям володіти землею в КримуТакож, як зауважили в Офісі президента, Стратегія дає чіткий сигнал міжнародній спільноті, що Україна послідовна у своїх діях з відновлення територіальної цілісності, порушеної внаслідок нехтування Російською Федерацією своїми міжнародними зобов'язаннями.

Згідно зі Стратегією, у межах державної політики щодо забезпечення деокупації території Криму Україна ініціює міжнародний переговорний процес щодо визначення модальностей звільнення тимчасово окупованої території та відновлення на цій території конституційного ладу України, ґрунтуючись, зокрема, на положеннях Меморандуму про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, а також на результатах діяльності Кримської платформи.

«Україна засновує та розвиває Кримську платформу як ключовий зовнішньополітичний інструмент консолідації міжнародних зусиль, спрямованих на деокупацію та відновлення територіальної цілісності України, подолання наслідків, спричинених тимчасовою окупацією Російською Федерацією АР Крим та міста Севастополя, а також захисту прав та інтересів громадян України», – йдеться у Стратегії.

Також документ є закликом до об'єднання міжнародних зусиль у захисті норм міжнародного права та розбудові миру й безпеки у Європі.

Стратегія деокупації Криму

Раніше, 11 березня стратегію деокупації та реінтеграції окупованої території АР Крим та Севастополя розглянули та затвердили члени РНБО України.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба описав «три кити» повернення півострова: схвалена стратегія, консолідація та синергія.

Тепер Кабінет міністрів має розробити план реалізації Стратегії, на ґрунті якого відповідні державні органи підготують і реалізовуватимуть заходи щодо забезпечення деокупації та реінтеграції півострова.

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Автор: Костянтин Гончаров