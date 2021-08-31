Наразі подань щодо кадрових змін в уряді до парламенту ще не надходило, сказав він.

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков щодо можливих кадрових змін в уряді зазначає, що діяльність декількох міністерств викликає дискусії.

Про це він сказав у коментарі журналістам, відповідаючи на запитання УНІАН, чи варто очікувати кадрових змін в уряді вже на перших тижнях нової сесії, і яких міністрів це може стосуватися.

"Я їх (ініціативи щодо кадрових змін - УНІАН) тримати точно не буду. Як тільки дадуть, будемо розглядати. Поки що пропозицій не було, прем'єр-міністр нічого не подавав, власних заяв міністри не писали. Але все може бути", - сказав Разумков.

На уточнення, про які все ж може йтися міністерства, він лише зазначив: "Є декілька міністерств, діяльність яких викликає сьогодні дискусії не лише в стінах Верховної Ради, не лише у народних депутатів, я думаю, і у суспільства".

Можливі кадрові перестановки в Кабміні

24 серпня перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко зазначив, що не виключає кадрових змін в уряді восени. "Кадрові зміни (восени - УНІАН) - будемо дивитися, як буде складатися ситуація. Десь, можливо, міністри самі будуть просити про відставку. Десь, можливо, будуть подання якісь з боку президента або з нашого боку. І будемо дивитися, ми готові оперативно реагувати на всі кадрові моменти", - зауважив Корнієнко.

У свою чергу, заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук прогнозує, що конкретика щодо кадрових змін в уряді з'явиться в другій половині вересня.

Вона нагадала, що з 7-го вересня парламент повертається до роботи в пленарному режимі, і буде змога обговорити ці питання на рівні профільних комітетів, якщо є зауваження до когось з міністрів, а також обговорити ці питання всередині фракції.

Автор: Таня Поляковська