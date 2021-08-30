Поки немає жодної заяви про відставку когось із міністрів, зазначили заступник голови фракції "Слуги народу".

Заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук прогнозує, що конкретика щодо кадрових змін в уряді з'явиться в другій половині вересня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала в ефірі каналу "Україна 24".

"Я думаю, що вересень все розставить на свої місця. І очевидно, що дійсно будуть певні кадрові зміни. Я не хочу говорити про прізвища, бо зараз немає жодної заяви, поданої про відставку, мається на увазі про звільнення за власним бажанням, не почалися ще консультації всередині фракції", – зазначила Кравчук.

Читайте такожЗеленський заговорив про відставки у КабмініВона підкреслила, що з 7-го вересня парламент повертається до роботи в пленарному режимі, і буде змога обговорити ці питання на рівні профільних комітетів, якщо є зауваження до когось з міністрів, а також обговорити ці питання всередині фракції.

"Відразу за питанням звільнення міністра має через кілька днів йти призначення нового очільника цього відомства... Є певний процес, більш вірогідно, що у другій половині вересня може бути якась певна конкретика", – сказала депутат.

Нагадаємо, 24 серпня перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко говорив, що не виключає кадрових змін в уряді восени.

За його словами, можливо, деякі міністри самі проситимуть про відставку.

Автор: Таня Поляковська