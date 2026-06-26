'До цього треба готуватися': Буданов висловився щодо відносин з Росією після війни

Зазначає, що найважливіше зараз – зупинити війну.

Певна територія нинішньої Росії збережеться і межуватиме з Україною і після війни, тому потрібно до цього готуватися. Про це сказав голова Офісу президента України Кирило Буданов, спілкуючись зі студентами Києво-Могилянської академії.

"Варіанти є абсолютно різні, але, в будь-якому разі, певна територія завжди буде з нами межувати. Найімовірніше, завжди. До цього треба готуватися", - сказав Буданов.

Він зазначив, що зараз найперше треба зупинити війну.

Відео дня

"Бо передчасно про щось таке розмовляти, коли ми знаходимося в гарячій стадії абсолютно конвенційної відкритої війни", - сказав Буданов.

Він нагадав про Другу світову війну, зазначивши, що у її розпал СРСР з Німеччиною економічних зв'язків все ж таки не мав.

"Не можна говорити про те, які будуть відносини під час гарячої фази. Це просто не коректно навіть", - зазначив Буданов.

Війна в Україні: перспективи

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський заявив на саміті ЄС, що Україна хоче завершити війну з РФ до кінця року.

Він зазначив, що що майбутнє Європи формується завдяки обороні України, а найкращою гарантією безпеки для майбутнього блоку буде надання Києву прискореного членства.

Вас також можуть зацікавити новини: