Росія нарощує в глибині Білорусі військові об’єкти, – ДПСУ

Водночас накопичення військ на кордоні з Україною не фіксують

Росія продовжує вплив на Білорусь, в глибині якої фіксується нарощування військових інфраструктурних об’єктів. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"В безпосередній близькості до нашого кордону, нарощення ударного угрупування або посилення військових підрозділів та техніки, на щастя, не відбувається. Але, за даними розвідки, вплив Росії на Білорусь продовжується. Вглиб цієї країни відбувається нарощення військових інфраструктурних об’єктів – й полігонів, й баз, де можна розміщувати особовий склад. Тому наша задача - нарощувати наші оборонні можливості та бути готовими до розвитку будь-якої ситуації", - сказав Демченко.

Водночас, за його словами, у безпосередній близькості до державного кордону України нарощування військ не спостерігається, але залишається певна кількість, яка була "виставлена" у 2022 році. На території Білорусі вони з’явилися після того, як самопроголошений президент Олександр Лукашенко заявив, що нібито з території України є загроза.

Відео дня

"Додам, що ті підрозділи, які Білорусь ще з 2022 року тримає у напрямку нашого кордону… – їх кількість не збільшується, а періодично відбувається їхня ротація, яку ми бачимо і зараз. В цей момент, як раз, замінюється один підрозділ на інший", – зазначив Демченко.

Україна - Білорусь: останні новини

Нагадаємо, 25 червня пресслужба Прикордонного комітету Білорусі повідомила, що прикордонники готові забезпечити спрощений пропуск громадян України в білоруські ліси для збору ягід та грибів. Зокрема, йшлося за територію республіканського ландшафтного заказника "Ольманські болота" у Столинському районі Брестської області. Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко нагадав про небезпеку – загрози для українців на території Білорусі та мінно-вибухові загородження на кордоні тощо.

Вас також можуть зацікавити новини: