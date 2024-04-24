Штати намагаються надавати додаткову підтримку так швидко, як це можливо, наголосив Райдер.

Сполучені Штати можуть передати Україні допомогу протягом кількох днів після схвалення відповідного законопроекту Сенатом і підписання документу президентом США Джо Байденом. Про це заявив представник Пентагону Патрік Райдер.

"Загалом, я би сказав, що ми очікуємо, що будемо в змозі поставити допомогу протягом кількох днів. У мене немає нічого, щоб оголосити зараз, в плані того, як буде виглядати ця допомога. Спочатку нам потрібен закон", – пояснив він під час брифінгу.

Райдер зауважив, що США передали Україні вже чимало військової допомоги. І Штати намагаються надавати додаткову підтримку так швидко, як це можливо.

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Варто зазначити, що законопроект про допомогу Україні ще має схвалити Сенат США, після цього його передадуть на підписання президентові Джо Байдену.

Допомога Україні від США: що може увійти до нового пакету

Агентство Reuters повідомило, що у США готують новий пакет військової допомоги Україні на суму 1 мільярд доларів. Його мають оголосити після підписання Байденом законопроекту про допомогу, який ще має пройти Сенат.

Очікується, що до нового пакету можуть увійти ЗРК Stinger, боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем, 155-міліметрові артилерійські боєприпаси, протитанкові боєприпаси TOW і Javelin тощо.

Водночас CNN пише, що у новому пакеті допомоги США можуть вперше передати Україні далекобійні ATACMS, що здатні бити на 300 км.

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