Подоляк сумнівається, що США можуть відмовитися постачати Україні засоби для захисту цивільного населення від російських масованих атак ракетами і дронами.

Поставки протиракет для посилення української системи протиповітряної оборони із Сполучених Штатів тривають. Про це радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк сказав в ефірі телеканалу FREEДOM.

"Поставки тривають... Це виглядало б дуже дивно. Це виглядало б антигуманно - перестати постачати протиракети, особливо для систем Patriot, які абсолютно явно масштабно захищають цивільне населення в Україні", - зазначив Подоляк.

За його словами, ні в кого немає сумнівів, у тому числі й у Сполучених Штатів, що Росія за останні три місяці, на жаль, використала події на Близькому Сході і збільшила кількість ударів ракетами та дронами по великих містах України з наміром вбити якомога більше цивільного населення. Протистояти російським ракетним комбінованим атакам, які супроводжуються запусками роїв ударних дронів, можливо за допомогою ефективної системи ППО та ПРО.

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"Коли ця система облаштована над усією територією України. По суті - це прообраз закритого неба. Тут має бути певна кількість установок, але до установок має бути певна кількість протиракет різних форматів. Інакше Росія просто вбиватиме цивільне населення. Я, м’яко кажучи, сумніваюся, виходячи з точки зору репутації, що Сполучені Штати підуть на відмову", - підкреслив Подоляк.

Він додав, що розуміє, що звучать аргументації про нібито проведення аудиту, вивчення наявності ракет в арсеналах.

"Ми розуміємо, що це концепція російської пропаганди показати, що від України відвертатимуться основні військові союзники, в Україні буде дефіцит зброї, і ми вбиватимемо ваше громадянське населення масово, тому давайте ви будете капітулювати і т. д. Я це все чудово розумію. Але, тим не менше, реальність має дещо інший вигляд", - сказав Подоляк.

За його словами, йдуть важкі переговори між Україною та США, і вони продовжуватимуться.

"Постачання техніки йдуть, і вони, я сподіваюся, будуть продовжуватися, в тому числі на комерційній основі, тому що нам хотілося б розширити лінійку того інструментарію, який можна придбати і отримати у Сполучених Штатах", - повідомив Подоляк.

Він додав, що США мають унікальну зброю, і на складах її достатньо. Аудит не потрібно проводити, щоб розуміти наявність реальної кількості цієї зброї на складах, оскільки її достатньо, щоби закрити небо над Ізраїлем та Україною.

Призупинення Сполученими Штатами поставок зброї для України

Як повідомляв УНІАН, у зв'язку із повідомленнями у ЗМІ про те, що постачання ключових видів зброї зі США було зупинено, Міністерство закордонних справ (МЗС) України викликало до себе тимчасового повіреного у справах США в Україні Джона Гінкеля. У МЗС зазначили, що затримка з постачанням критичного озброєння від США лише спонукає Росію до ще більшого терору проти України.

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