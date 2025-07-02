Затримка із постачанням критичного озброєння від США лише спонукатиме Росію до ще більшого терору проти України.

У зв’язку із зупинкою постачання ключових видів зброї із США, Міністерство закордонних справ (МЗС) України викликало до себе тимчасового повіреного у справах США в Україні Джона Гінкеля.

Як повідомляє пресслужба МЗС, зустріч з Гінкелем провела заступниця міністра закордонних справ Мар’яна Беца. Ключовою темою розмови з американським дипломатом стала військова допомога США та оборонна співпраця двох держав на тлі ескалації з боку РФ агресії та терору проти України.

У повідомленні зазначається, що Беца висловила вдячність США за надану підтримку та підкреслила критичну важливість продовження постачання вже виділених оборонних пакетів, з особливим акцентом на зміцнення протиповітряної оборони України.

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"Будь-яка затримка чи зволікання з підтримкою оборонних спроможностей України лише спонукатиме агресора продовжувати війну та терор, а не шукати миру", - розкрили подробиці розмови у пресслужбі.

Також заступниця міністра нагадала, що Росія не лише відкидає повне та безумовне припинення вогню, але і продовжує посилювати повітряний терор проти українських міст та атаки на полі бою.

"Україна підтримує зусилля США щодо необхідності негайного припинення вбивств і завершення війни та наголошує на необхідності примусу Росії до миру. У цих умовах критично важливе посилення обороноздатності України та збільшення скоординованого трансатлантичного тиску на агресора", - відзначається у повідомленні.

Разом з тим, Беца і Гінкель обговорили консультації щодо оборонних постачань, які тривають зараз на всіх рівнях, і подальші контакти між Україною та США, які сприятимуть пошуку взаємовигідних рішень для посилення обороноздатності України та збільшення тиску на Росію для просування мирних зусиль.

Зупинка постачання зброї Україні

За даними видання The Wall Street Journal, США припинили постачання Україні перехоплювачів для протиповітряної оборони (ППО) та іншої зброї, і замість цього використають їх для поповнення запасів Пентагону.

Зокрема, рішення про припинення поставок зброї, призначеної Україні, відображає ослаблення прихильності Білого дому наданню допомоги Києву в його захисті від російської агресії.

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