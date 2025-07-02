Трамп не ввів жодних нових санкцій проти Росії, що дало їй змогу отримати гроші та матеріали для війни проти України.

США не вводили нових санкцій проти Російської Федерації з моменту повернення Дональда Трампа до Білого Дому. У деяких випадках Вашингтон навіть послабив обмеження.

Видання The New York Times пише, що в результаті з'явилася можливість для нових підставних компаній спрямовувати в Росію кошти і важливі компоненти, зокрема комп'ютерні чипи та військове обладнання.

"Підхід Трампа до економічної політики полягає в тому, щоб чинити тиск, отримати важелі впливу і спробувати домогтися найкращих умов. З якоїсь причини щодо Росії він не хоче мати жодних важелів впливу на Путіна", - сказав старший науковий співробітник Центру глобальної енергетичної політики Колумбійського університету Едвард Фішман.

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Аналітики вважають, що без нових санкцій наявні заходи втратять свою силу. Аналіз торговельних звітів, онлайн-списків і корпоративних документів виявив понад 130 компаній у материковому Китаї та Гонконзі, які рекламують негайний продаж комп'ютерних чипів у Росію. Жодна з цих компаній не потрапила під санкції.

Різкий поворот США щодо санкцій підкреслює підхід Трампа до Росії, який передбачає відмову від втручання, навіть попри ескалацію бойових дій.

Економіка Росії - останні новини

У Росії вичерпуються ресурси, і її економіка перебуває на межі рецесії. Глава Центробанку РФ Ельвіра Набіулліна заявила, настав час думати про нову модель зростання економіки. Зі свого боку міністр економічного розвитку Максим Решетніков зазначив, що економіка Росії перебуває на межі переходу в рецесію.

При цьому російські банківські чиновники вважають, що перспективи економіки країни погіршуються. Існує реальна загроза банківського колапсу протягом наступних 12 місяців.

Крім того, у червні сектор обробної промисловості Росії скорочувався найшвидшими темпами за більш ніж три роки на тлі падіння обсягів виробництва, нових замовлень і зайнятості.

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