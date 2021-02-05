Апартаменти знаходяться в делюкс-комплексі в п'яти кілометрах від Кремля.

Цивільна дружина народного депутата від "Опозиційної платформи - За життя" Тараса Козака Наталія Лавренюк володіє квартирою в 657 квадратних метрів в центрі Москви - в одному з найдорожчих житлових комплексів російської столиці Knightsbridge Privat Park.

Про це дізналися журналісти «Схем».

Апартаменти знаходяться в делюкс-комплексі в п'яти кілометрах від Кремля, по сусідству з російським прем'єром Мішустіним і главою "Пошти Росії".

Згідно з офіційною випискою з Реєстру прав Російської Федерації, Наталія Лавренюк купила квартиру в березні 2020 року. На момент придбання вона коштувала близько 350 мільйонів гривень, або 13 млн доларів.

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Житло розташоване на першому поверсі однієї з будівель комплексу і має так званий антресольний поверх. Також вона володіє чотирма паркомісцями і декількома підвальними приміщеннями.

"Попри введення Україною персональних санкцій проти соратника Медведчука Тараса Козака, вони поки, схоже, ніяк не стосуються значної частини його активів і майна, хоча входять у сферу його впливу. Тому юридично компанії і нерухомість оформлені на його цивільну дружину, яку він роками не вносить у своїй декларації про майно і доходи, хоча цього вимагає закон».

Заборона каналів Медведчука

2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій щодо народного депутата від Партії "Опозиційна платформа - За життя" Тараса Козака і 8 компаній, які є засновниками телеканалів "112 Україна", ZIK і NewsOne.

Мовлення цих телеканалів припинене у цифровому мультиплексі і кабельних мережах в ніч на 3 лютого.

Втім ці телеканали продовжують мовлення на платформі YouTube.

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Автор: УНІАН