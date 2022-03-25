У Польщі знайдеться, де поховати російських нападників, запевнив польський президент.

Президент Польщі Анджей Дуда відреагував на натяки російської влади про те, що війна в Україні можуть не обмежитись лише територією України.

Про це пише TVP Info.

Закиди росіян польський президент прокоментував давньою польською приказкою.

"Можливо, це буде не дуже коректно, але є в Польщі таке прислів’я – нецензурне, щоправда: "не лякай, не лякай… (бо сам "накладеш у штани" - УНІАН), – заявив Дуда.

Зазначимо, що вголос президент Польщі виголосив лише цензурну частину фрази. Він додав, що його країна хоче жити у мирі, але повинна бути готовою до ймовірного нападу.

"Ми хочемо жити у мирі. Але ми маємо бути готовими до того, що хтось може захотіти на нас напасти. Я запевняю, наша батьківщина настільки велика, що місце поховати таких нападників точно знайдеться", – запевнив польський президент.

Як писав УНІАН, Польща стала одним з основних напрямків, куди, тікаючи від війни, їдуть українці. Державна прикордонна служба України повідомляла, що Варшава і Краків більше не можуть приймати біженців, ще 11 березня.

Влада Польщі сподівається, що біженці самі попросять переселити їх в інші міста коли життя в переповнених мегаполісах стане нестерпним.

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