Також Польща дотримуватиметься принципу "ніяких релокацій".

Польща не проситиме фінансової допомоги від Євросоюзу для українських біженців.

Про це заявив віце-прем'єр Польщі, лідер керівної партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський, пише Onet.pl.

"Звичайно, ми вважаємо, що заслуговуємо на допомогу, але не будемо просити. Ми країна в хорошому стані, більш ніж втричі багатші, ніж на початку 1990-х років. Втричі багатші України на душу населення", - заявив Качинський.

Політик також запевнив, що Польща дотримуватиметься принципу "ніяких релокацій".

"У нас є правило — ніякого примусового розподілу біженців по країнах ЄС. Якщо хтось хоче тут залишитися, він залишається, а коли хоче піти — то йде. Ми нікого ні до чого не змушуємо", - повідомив Качинський.

Як писав УНІАН, Польща стала одним з основних напрямків, куди, тікаючи від війни, їдуть українці. Державна прикордонна служба України повідомляла, що Варшава і Краків більше не можуть приймати біженців, ще 11 березня.

Влада Польщі сподівається, що біженці самі попросять переселити їх в інші міста коли життя в переповнених мегаполісах стане нестерпним.

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