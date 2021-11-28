Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що існує три елементи стримування агресії Російської Федерації союзниками України. Київ активно співпрацює із західними партнерами.
Про це глава МЗС України заявив в інтерв'ю німецькому виданню Zeit.
"Мова йде про набагато більше, ніж просто словесна підтримка. Це стратегія стримування, що складається з трьох елементів. Перший - вже прозвучав чіткий політичний сигнал. Другий - серія санкцій або інших обмежувальних заходів. Москва знає, що Захід готує санкції. І ви двічі подумаєте, перш ніж заплатити цю ціну. Третій елемент - військова підтримка", - пояснив міністр.
При цьому він запевнив, що озброєння української армії іноземними партнерами не призведе до ескалації конфлікту.
Читайте такожСтолтенберг заявивши, що загрозу вторгнення Росії в Україну не можна вважати блефом"Росія хоче, щоб Україна залишалася слабкою. Той, хто відкидає військову та оборонну співпрацю з нами, зміцнить цю позицію. Однак ми ведемо дуже активний обмін з різними партнерами, які готові продати нам військову техніку і зброю, щоб ми могли краще захищатися", - зазначив Кулеба.
За його словами, Україна вже уклала контракти на постачання військової техніки з кількома країнами Європи.
Ситуація на кордоні РФ і України
11 листопада Bloomberg опублікувало статтю, в якій говорилося про ризики повномасштабного нападу Росії на Україну. В агентстві зазначили, що в колах американських і європейських дипломатів серйозно схвильовані нинішнім переміщенням російських військ у бік кордону України.
У самій Москві це заперечують, називаючи осінню передислокацію військ "демонстрацією сили".
Читайте такожБайден відреагував на слова Зеленського про підготовку до держперевороту в УкраїніНа початку листопада в західних ЗМІ почала з'являтися інформація з посиланням на дані супутникових знімків про активне переміщення російських військових до кордону з Україною.
При цьому, в Міноборони України дану інформацію заперечували.
Це вже друга ймовірна хвиля загострення на російсько-українському кордоні з березня 2021 року. Однак, як пише Bloomberg, поки концентрація військ РФ відбувається переважно вночі, тоді як навесні в Кремлі відкрито погрожували наступом, чинячи політичний тиск на Україну, ЄС і США.
Глава вітчизняного МЗС Дмитро Кулеба заявив, що загроза повномасштабного військового вторгнення в Україну з боку Росії дійсно існує, але Київ проводить необхідну роботу для того, щоб такий сценарій не був реалізований.
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