Дмитро Кулеба заявив, що Захід не тільки висловлює солідарність.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що існує три елементи стримування агресії Російської Федерації союзниками України. Київ активно співпрацює із західними партнерами.

Про це глава МЗС України заявив в інтерв'ю німецькому виданню Zeit.

"Мова йде про набагато більше, ніж просто словесна підтримка. Це стратегія стримування, що складається з трьох елементів. Перший - вже прозвучав чіткий політичний сигнал. Другий - серія санкцій або інших обмежувальних заходів. Москва знає, що Захід готує санкції. І ви двічі подумаєте, перш ніж заплатити цю ціну. Третій елемент - військова підтримка", - пояснив міністр.

При цьому він запевнив, що озброєння української армії іноземними партнерами не призведе до ескалації конфлікту.

Читайте такожСтолтенберг заявивши, що загрозу вторгнення Росії в Україну не можна вважати блефом"Росія хоче, щоб Україна залишалася слабкою. Той, хто відкидає військову та оборонну співпрацю з нами, зміцнить цю позицію. Однак ми ведемо дуже активний обмін з різними партнерами, які готові продати нам військову техніку і зброю, щоб ми могли краще захищатися", - зазначив Кулеба.

За його словами, Україна вже уклала контракти на постачання військової техніки з кількома країнами Європи.

Ситуація на кордоні РФ і України

11 листопада Bloomberg опублікувало статтю, в якій говорилося про ризики повномасштабного нападу Росії на Україну. В агентстві зазначили, що в колах американських і європейських дипломатів серйозно схвильовані нинішнім переміщенням російських військ у бік кордону України.

У самій Москві це заперечують, називаючи осінню передислокацію військ "демонстрацією сили".

Читайте такожБайден відреагував на слова Зеленського про підготовку до держперевороту в УкраїніНа початку листопада в західних ЗМІ почала з'являтися інформація з посиланням на дані супутникових знімків про активне переміщення російських військових до кордону з Україною.

При цьому, в Міноборони України дану інформацію заперечували.

Це вже друга ймовірна хвиля загострення на російсько-українському кордоні з березня 2021 року. Однак, як пише Bloomberg, поки концентрація військ РФ відбувається переважно вночі, тоді як навесні в Кремлі відкрито погрожували наступом, чинячи політичний тиск на Україну, ЄС і США.

Глава вітчизняного МЗС Дмитро Кулеба заявив, що загроза повномасштабного військового вторгнення в Україну з боку Росії дійсно існує, але Київ проводить необхідну роботу для того, щоб такий сценарій не був реалізований.

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Автор: Анастасія Горбачова