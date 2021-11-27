При цьому Вашингтон не виключає своєї можливої участі у "Мінських перемовинах".

Адміністрація Джо Байдена хоче скористатися зустріччю глав МЗС країн-членів НАТО у вівторок, щоби зосередити увагу на варіантах реакції альянсу на військовий тиск Кремля на Україну.

Про це йдеться у публікації Wall Street Journal.

Як повідомили виданню поінформовані джерела, зараз "у кулуарах" альянсу триває дискусія щодо того, як НАТО реагуватиме на зростаючу загрозу повномасштабного наступу РФ на Україну. Проте всі погоджуються, що треба "зберегти політичні канали" з Москвою.

Варіанти дій, пише видання, посилаючись на високопоставлених американських чиновників, містять кроки щодо зміцнення обороноздатності України, запровадження жорсткіших економічних санкцій щодо Росії.

Читайте такожЗеленський призначив двох суддів Конституційного судуНатомість інші варіанти покликані знизити ризик конфронтації з Москвою, зокрема обмежити військові навчання США в Європі, які, на думку росіян, є провокаційними, і призупинити військову допомогу Україні, заявили офіційні особи у коментарі WST.

Водночас Вашингтон не виключає своєї можливої участі у "Мінських перемовинах".

Wall Street Journal підкреслює, що думки щодо реакції на тиск Москви у Вашингтоні різні: у Білому домі наполягають на пошуку дипломатичних шляхів вирішення кризи, а Міноборони й Держдеп США підкреслюють важливість посилення стримування.

Ситуація на кордоні РФ і України

11 листопада Bloomberg опублікувало статтю, в якій говорилося про ризики повномасштабного нападу Росії на Україну. В агентстві зазначили, що в колах американських і європейських дипломатів серйозно схвильовані нинішнім переміщенням російських військ у бік кордону України.

У самій Москві це заперечують, називаючи осінню передислокацію військ "демонстрацією сили".

На початку листопада в західних ЗМІ почала з'являтися інформація з посиланням на дані супутникових знімків про активне переміщення російських військових до кордону з Україною.

При цьому, в Міноборони України дану інформацію заперечували.

Це вже друга ймовірна хвиля загострення на російсько-українському кордоні з березня 2021 року. Однак, як пише Bloomberg, поки концентрація військ РФ відбувається переважно вночі, тоді як навесні в Кремлі відкрито погрожували наступом, чинячи політичний тиск на Україну, ЄС і США.

Глава вітчизняного МЗС Дмитро Кулеба заявив, що загроза повномасштабного військового вторгнення в Україну з боку Росії дійсно існує, але Київ проводить необхідну роботу для того, щоб такий сценарій не був реалізований.

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Автор: Яна Ставська