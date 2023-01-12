Він не бачить нічого страшного в тому, щоб ракета з Лівії раптово вдарила по Франції або Польщі.

Російський пропагандист Володимир Соловйов вибухнув новими погрозами в бік країн НАТО. Цього разу поплічник Кремля запропонував запускати ракети по провідних країнах Альянсу з території Африки.

Бурхливою реакцією пропагандист відзначився у своєму ефірі "Соловйов Live" на тлі рішення Великобританії про постачання танків Україні.

Він публічно запропонував вдарити ракетами по Франції, Польщі або Великобританії з Африки, щоб показати всьому світу реакцію Кремля на подібні рішення.

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"Британія прийняла рішення [про постачання танків], тому будь – яка військова мета на території Франції, Польщі та Британії – ми повинні офіційно оголосити – є для нас легітимними цілями, для нанесення ударів", - заявив Соловйов.

Також він закликав застосувати проти країн НАТО не тільки "неядерні атаки", а й тактичну ядерну зброю. Для цього він запропонував використати групу ПВК "Вагнера".

"Ну добре, ми соромимося це зробити, але у "вагнерів" є своя техніка. Ну передайте їм техніку, нехай завдадуть удару з території Африки. Щось злетить з території Африки, скажімо з Лівії, і завдасть удару по Франції. Або невпізнаний корабель, що належить приватній структурі, і з нього удари морськими дронами по території Британії", – сказав топ-пропагандист Кремля.

Танки Challenger 2 від Британії

Кілька днів тому ЗМІ повідомили, що в британському уряді працюють над передачею Україні бойових танків Challenger 2.

11 січня на Даунінг-стріт підтвердили, що британський уряд планує передати Україні бойові танки Challenger 2 для захисту від російського вторгнення.

Таке рішення Великобританії є головним болем для німецького канцлера Олафа Шольца, але малоймовірно, що це змусить його змінивши політичну позицію і передати Києву німецькі танки Leopard 2.

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