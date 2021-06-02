За призначення Милованова проголосували всі члени наглядової ради концерну.

Колишній міністр розвитку економіки Тимофій Милованов очолив наглядову раду "Укроборонпрому", до складу якої входить з кінця травня.

Про це повідомила прес-служба концерну вранці 2 червня.

Як зазначається, напередодні відбулося засідання оновленого складу наглядової ради, члени якої одноголосно обрали Милованова її новим головою.

Сам Милованов заявив, що реформа "Укроборонпрому" дозволяє перетворити підприємства державного оборонно-промислового комплексу на господарські товариства в максимально короткі терміни.

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"Це автоматично відкриє доступ до капіталу, інвестицій та міжнародного трансферу технологій. Ми не маємо права не скористатися шансом на фінансово-економічне оздоровлення підприємств "Укроборонпрому", якщо корпоратизація у перспективі дозволить оснастити нашу армію новітніми високотехнологічними та наукоємкими зразками озброєння та військової техніки”, – відзначив він, говорячи про важливість ухвалення законопроєкту №3822 у другому читанні.

Зазначимо, раніше Милованов, будучи керівником Мінекономіки, жартома назвав себе "дебілом". Через цей інцидент він нещодавно вступив у суперечку з журналістом Дмитром Гордоном, який нагадав Милованову його слова.

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Автор: Юрій Годован