Наприкінці січня законопроект був прийнятий в першому читанні, до нього надійшло більше тисячі правок.

Незалежний антикорупційний комітет з питань оборони (НАКО) рекомендує народним депутатам перед розглядом у другому читанні законопроекту №3822 "про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності" чітко вказати, що саме Кабінет міністрів буде визначений як єдиний суб'єкт управління державними оборонними підприємствами після їх корпоратизації.

Читайте такожНа базі "Укроборонпрому" може з'явитися новий холдингПро це під час представлення аналітичного брифу заявила виконавчий директор НАКО Олена Трегуб.

"Ми знаємо, що навіть зараз, до внесення поправок, він не є ідеальним і не зовсім відповідає стандартам ОЕСР (Організація економічного співробітництва та розвитку - УНІАН). Ми хочемо підкреслити, що суб'єктом управління, тобто власником державних підприємств ОПК має бути один орган, і ми вважаємо, що це має бути Кабінет Міністрів. Однак зараз в законі розмито це визначення. Це і Кабінет міністрів, і, фактично, Мінстратегпром, що не добре, тому що це може створювати конфлікт інтересів і проблему з управлінням", - сказала вона.

Друга поправка, яку рекомендує врахувати НАКО під час розгляду законопроекту у другому читанні, стосується забезпечення стандартів прозорості. Це можна зробити шляхом обов'язкової публікації рішень "Укроборонпрому" та акціонерних товариств про відчуження майна.

"Ми говоримо, що під час реорганізації, під час передачі майна буде багато корупційних ризиків, і ми рекомендуємо, щоб був якийсь перелік обов'язкової інформації для публікації в процесі реорганізації, щоб громадянське суспільство і журналісти могли стежити за цим процесом", - сказала вона.

Крім того, НАКО наполягає, що в майбутньому законі повинні бути закріплені гарантії для майбутніх членів Наглядової ради, а саме - чіткий перелік їх компетенцій і кількісна перевага незалежних членів.

Ще одна рекомендація полягає в тому, щоб повноваження керівних органів майбутніх акціонерних товариств визначалися відповідно до Закону Про акціонерні товариства.

До заходу в режимі онлайн долучилися Тимчасовий повірений у справах США в Україні Христина Квін та перший секретар з політичних питань Посольства Великої Британії в Україні Джеймс Род-Мур.

За словами Христини Квін, прийняття законопроекту про корпоратизацію "Укроборонпрому" дозволить Україні рухатися в напрямку реформування оборонно-промислового комплексу. При цьому вона вказала на необхідність переглянути законопроект перед прийняттям його в другому читанні, щоб він відповідав практикам Організації економічного співробітництва та розвитку щодо державного регулювання. Ще одне занепокоєння викликає питання незалежності наглядової ради. За її словами, якщо в наглядовій раді буде більшість у представників держави, це істотно знизить привабливість вітчизняного ОПК для зовнішніх інвесторів.

Що цьому передувало

Корпоратизація "Укроборонпрому" і підприємств Концерну дозволить створити на 100% Сучасний оборонний холдинг, який принципово відрізнятиметься від нинішньої моделі управління. Це надзвичайно важливо для трансферу технологій, для доступу до міжнародних фінансових ринків і для створення спільних проектів і програм з нашими міжнародними партнерами.

29 січня Верховна Рада схвалила в першому читанні законопроект про реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності, що передбачає корпоратизацію Державного концерну "Укроборонпром". На сьогодні вже надійшло більше тисячі правок до цього законопроекту.

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Автор: Дмитро Шварц