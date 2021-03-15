У разі ухвалення нового закону, правовий статус паперових та електронних документів у кримінальному процесі буде однаковим.

Президент Володимир Зеленський подав на розгляд до Верховної Ради України як невідкладний проект закону, що дасть змогу запровадити електронну систему взаємодії між учасниками кримінального процесу.

Як повідомляє прес-служба Офісу президента, у разі ухвалення законопроекту «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо запровадження інформаційно-телекомунікаційної системи досудового розслідування» правовий статус паперових та електронних документів у кримінальному процесі буде однаковим.

«Це дасть змогу перейти від тисяч сторінок паперових томів кримінальних проваджень до використання електронних носіїв без шкоди для розслідувань. Також це значно полегшить взаємодію суду, сторони обвинувачення та сторони захисту, що допоможе підвищити ефективність їхньої роботи», – зазначив Зеленський.

Читайте такожНАЗК презентувало оновлений Реєстр корупціонерівКрім того, як переконані в ОП, зменшиться надмірна бюрократизація процесів, адже спроститься та прискориться підготовка й опрацювання документів з боку слідчих і прокурорів. Адвокати зможуть швидше подавати заяви та клопотання й матимуть змогу ознайомлюватися з матеріалами кримінальних проваджень в електронному вигляді.

Водночас суд отримає можливість досліджувати документи та докази в електронній формі. Зараз це можна зробити лише у слідчих або прокурорів, фізично приїхавши до них.

«Ухвалення цих законодавчих змін стане наступним важливим кроком для діджиталізації країни, що є одним з пріоритетів президента. Запровадження електронної системи для кримінальних проваджень втілить найкращі сучасні практики ще в одній сфері діяльності державних органів», – резюмували в Офісі президента.

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Автор: Костянтин Гончаров