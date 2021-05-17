Ще не так давно Медведчука вважали потенційним каналом зв'язку з російською владою, але тепер до нього ставляться як до голосу Кремля в Україні.

Ставши президентом України, Володимир Зеленський старався не провокувати Москву. Але один його вчинок розізлив Кремль. Київ почав наступ проти проросійського олігарха Віктора Медведчука, якого Володимир Путін зробив хрещеним батьком своєї доньки.

В лютому український уряд запровадив санкції проти нього, заморозивши його активи й заблокувавши три телеканали під його контролем. Ці телеканали звинуватили в поширенні дезінформації, - пише Financial Times. Наступ Зеленського проти олігарха став вираженням його розчарування заблокованим мирним процесом, який так і не наблизив кінець війни на сході України. Однак, на думку деяких аналітиків, такий його крок міг стати причиною масового стягування військ Росії до українського кордону минулого місяця.

Читайте такожУ Путіна прокоментували ідею обміняти Медведчука на українських бранців КремляВидання нагадує, що минулого тижня українські прокурори почали вимагати арешту Медведчука за звинуваченнями у державній зраді. В п'ятницю Путін завдав "удар у відповідь", сказавши, що Москва відреагує "швидко і належним чином, зважаючи на всі загрози для нас". Він додав, що Україну "повільно, але впевнено перетворюють на антипода Росії, таку собі Антиросію".

Financial Times нагадує про те, що США закликали Зеленського придушити українських олігархів й посилити боротьбу з корупцією. 66-річний Медведчук на початку 2000-х років був головою адміністрації президента. Але до того збудував кар'єру юриста, перш ніж перейти в банківську сферу й енергетику. Попередники Зеленського використовували його як канал зв'язку з Москвою. Це також зіграло свою роль під час переговорів у Мінську, покликаних зупинити війну на Донбасі.

Але останнім часом прозахідна українська влада розглядала Медведчука як голос Кремля, який ретранслював російські погляди через підконтрольні телеканали. Крім того, він очолює партію "Опозиційна платформа - За життя" - найбільшу проросійську політичну силу, яка виступає проти інтеграції України з НАТО і ЄС.

"Медведчук не просто олігарх, він в першу чергу десятиліттями був агентом впливу Кремля в Україні. Це робить його дуже небезпечним для української національної безпеки", - сказав неназваний радник Зеленського, пояснюючи, що переслідування Медведчука - це частина більш широких зусиль, націлених на боротбу з впливом олігархів на економіку й політику країни.

Читайте такожРазумков розповів, що буде з депутатством МедведчукаFinancial Times пише, що Медведчук повторював вимоги Москви для закінчення війни на Донбасі. Він закликав Україну почати прямі переговори з маріонетками Росії на захоплених територіях, а також надати так званим "республікам" автономію з правом накладати вето на інтеграцію країни в ЄС і НАТО.

"Він - актив Путіна всередині України.(...) Він, мов магніт, притягує всі проросійські групи, проросійські настрої", - сказала голова Українського форуму в Chatham House Орися Луцевич.

За словами редактора Detector Media Наталії Лігачової, до закриття телеканали Медведчука роками транслювали "майже ті ж твердження, що й державне телебачення Росії".

"Путіна виставляли героєм, Росію - дружньою країною, з якою нам потрібно будувати дружні зв'язки. Нашим ворогом називали Захід, а українців - фашистами. Хоча... українці нібито й взагалі не справжній народ", - пояснила вона.

Лігачова додала, що за допомогою "балакучих голів" чи й довжелезних монологів самого Медведчука телеканали поширювали твердження, що Росії нібито "не атакує Україну, це Україна атакує саму себе і винна у всьому. Що в країні триває громадянська війна". Медведчук неодноразово заперечував, що володіє телеканалими 112, NewsOne і Zik. Формально вони належать його соратнику й проросійському депутату Тарасу Козаку, якого минулого тижня теж звинуватили в зражі. Українські правоохоронці кажуть, що він втік в Росію. Сам Медведчук запевняє, що Козак в Білорусі.

Читайте також"Дуже недружня заява": у Раді відповіли Путіну, який заступився за МедведчукаАдміністрація Зеленського й незалежні експерти вказали на докази того, що Кремль фактично фінансував телеканали й політичну діяльність Медведчука і його соратників через передачу їм дохідного енергетичного бізнесу в Росії. Розслідування все ще триває. Але Генеральна прокуратура України й голова РНБО кажуть, що поки що звинувачення проти Медведчука і Козака у зраді пов'язані з двома окремими епізодами. Зокрема, йдеться про передачу Росії інформації про таємний військовий підрозділ.

"Битва Зеленського проти Медведчука - це битва проти Путіна", - сказала виданню голова правління мережі захисту національних інтересів "АНТС" Ганна Гопко.

Financial Times також зауважує, що олігарх, використовуючи свої політичні позиції, підірвав зусилля Зеленського з проведення реформ. Президент України намагається розчистити надзвичайно корумповану судову систему, багато суддів якої були призначені в часи проросійського президента Віктора Януковича, який в 2014 році втік в Росію.

Читайте такожВенедіктова заявила, що прокуратура збирається оскаржити домашній арешт МедведчукаНамагаючись вбити клин між Києвом і його союзниками на Заході, а також зірвати передачу допомоги від МВФ на 5 мільярдів доларів, депутати з партії Медведчука минулого року через нереформований Конституційний суд заблокувати нові українські антикорупційні відомства.

Видання пише, що політолог Михайло Погребинський, який назває себе "другом" Медведчука, звинуватив Зеленського в тому, що він намагається затулити рот незручним ЗМІ. Також він вважає, що український президент намагається розчавити лідера партії, яку підтримали 3,5 мільйона виборців у 2019 році.

Але зростання президентського рейтингу Зеленського останнім часом говорить, що "придушення російських маріонеток в Україні користується широкою підтримкою українського суспільства", - сказала Луцевич.

"Дивовижно, що після вторгнення в Крим і на Донбас Медведчук все одно зміг так довно діяти й зміцнювати свій вплив", - сказала вона.

Справа проти Медведука і Козака

11 травня генпрокурор Ірина Венедиктова підписала повідомлення про підозру депутатам від «ОПЗЖ» Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку в державній зраді та в замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому Криму. Їм оголошено підозру за трьома епізодами: незаконна передача РФ газового родовища; надання російським спецслужбам відомостей, що містять державну таємницю (про секретний військовий підрозділ ЗСУ), проведення підривної діяльності проти України - підготовка мережі російського впливу в Україні під назвою «Промінь» («Луч»).

12 травня Медведчуку вручили підозру за статтями 111 і 438 Кримінального кодексу - державна зрада і порушення законів і звичаїв війни.

13 травня суддя Печерського райсуду Києва В'ячеслав Підпалий обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета й іншими процесуальними обов'язками.

Козак перебуває за межами України.

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Переклад: Лесь Димань