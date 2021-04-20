Глава МЗС допускає, що Росія через декілька тижнів буде готова напасти на Україну.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба не виключає жодного сценарію подальшого розвитку подій на тлі стягнення Росією військ до кордону України.

Читайте такожВ Євросоюзі вбачають ризик загострення на кордонах України - БоррельЯк передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час онлайн-брифінгу для іноземних медіа.

"Багато урядів і медіа в усьому світі зараз ставлять запитання, що Путін прагне досягнути з його загостренням напруження", - зауважив Кулеба.

Глава МЗС додав, що в Україні з часу вторгнення Росії у 2014 році, незаконної окупації Криму і захоплення окремих районів у Донецькій і Луганській областях засвоїли один урок.

"Це урок про те, що можна очікувати чого завгодно від російського керівництва, навіть якщо ми говоримо здавалось би про рішення, які позбавлені здорового глузду. Ніхто не міг передбачити до 2014 року, що Росія буде першою країною з часу Другої світової війни, яка спробує анексувати у сусідньої суверенної держави, але вона це зробила. Російське військове нарощування, яке відбувається зараз, є ще більш масовим, аніж у 2014 році, що означає, що ми не можемо виключати жодного сценарію. Ми не можемо знати напевно, чи Москва вирішить розпочати новий етап агресії проти України. Але очевидно, що вони будуть вже готові зробити це через декілька тижнів", - сказав Кулеба.

"Я хочу бути чітким, ми не намагаємося сказати, що ми знаємо дату і час, коли Росія перетне лінію фронту або спровокує нову хвилю загострення на місці, але ми виразно бачимо стратегічну підготовку Російської Федерації, військову підготовку", - зазначив Кулеба.

За його словами, тепер усе залежить від України й усіх країн, які відстоюють повагу до міжнародного права і суверенітету у Європі, аби демотивувати Путіна від подальших агресивних кроків.

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Автор: Віталій Саєнко