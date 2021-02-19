На порядку денному – проект постанови про Національний план вакцинації населення України від COVID-19.

Сьогодні під час Години запитань до уряду йтиметься про підсумки засідання Ради асоціації Україна-ЄС, яке відбулося 11 лютого.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Верховної Ради.

Читайте такожВ ОП прокоментували можливість відставки Кабміну Шмигаля

Сьогодні на порядку денному – проект постанови про Національний план вакцинації населення України від COVID-19.

Також передбачається розглянути заветований президентом закон України "Про внесення змін до статті 59-1 закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" щодо врегулювання конфлікту інтересів у діяльності депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" (реєстраційний номер 3034а).

На порядку денному є законопроекти щодо посилення соціальних гарантій осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, щодо гарантій правильного нарахування побутовим споживачам, кінцевим споживачам комунальних послуг вартості постачання природного газу, води, електричної, теплової енергії, комунальних послуг. Крім того, передбачено розгляд законопроекту "Про платіжні послуги".

Згідно з порядком денним, до розгляду заплановані два законопроекти, спрямовані на виконання рішень Європейського суду з прав людини, а також проект закону "Про внесення змін до розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування суб'єктів господарювання, які реалізують інвестиційні проекти зі значними інвестиціями" (№ 3761).

Інші новини на тему

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН