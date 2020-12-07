Олексій Петров є чинним головою Закарпатської ОДА.

Головою Закарпатської обласної ради VIII скликання обрано Олексія Петрова.

Як повідомляє прес-служба облради, відповідне рішення депутати ухвалили сьогодні в ході першого засідання сесії.

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Зазначається, що на посаду голови облради було запропоновано дві кандидатури: представника партії «Слуга народу» Олексія Петрова та депутата від «Опозиційної платформи – За життя» Віктора Русина.

За результатами таємного голосування, головою Закарпатської облради було обрано Петрова. Його підтримало 37 депутатів.

Як відомо, Петров з квітня 2020 року обіймає посаду голови Закарпатської облдержадміністрації.

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Автор: Світлана Макринська