Головою Закарпатської обласної ради VIII скликання обрано Олексія Петрова.
Як повідомляє прес-служба облради, відповідне рішення депутати ухвалили сьогодні в ході першого засідання сесії.
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Зазначається, що на посаду голови облради було запропоновано дві кандидатури: представника партії «Слуга народу» Олексія Петрова та депутата від «Опозиційної платформи – За життя» Віктора Русина.
За результатами таємного голосування, головою Закарпатської облради було обрано Петрова. Його підтримало 37 депутатів.
Як відомо, Петров з квітня 2020 року обіймає посаду голови Закарпатської облдержадміністрації.
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