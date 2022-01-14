Наразі близько 90% сайтів вже відновили роботу після кібератаки.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що Україна готова відповідати на кібератаки на урядові сайти та "має думки щодо того, хто це зробив".

Про це Єрмак заявив в інтерв’ю Atlantic Counsil.

За його словами, наразі Україна перебуває у близькій координації з партнерами зі США і Великої Британії та "абсолютно готова відповісти на цю атаку і продовжити працювати з партнерами, щоб захиститися".

Єрмак зазначив, що мав зустріч із міністром цифрової трансформації, який повідомив, що наразі близько 90% сайтів вже відновили роботу.

Читайте такожСтолтенберг засудив кібератаку на урядові сайти України"Наразі служби безпеки та наші слідчі дуже глибоко аналізують (ситуацію - УНІАН). І, звісно, ми маємо певні думки щодо того, хто зробив це", - заявив він.

Керівник ОП наголосив, що, за словами правоохоронців, нинішні кібератаки - це одна зі спроб дестабілізувати ситуацію в Україні.

Він також підкреслив, що сайти об'єктів критичної інфраструктури не постраждали, адже добре захищені

Як повідомляв УНІАН, у ніч проти 14 січня було здійснено хакерську атаку на ряд урядових сайтів, зокрема Міністерства закордонних справ, Міністерства освіти і науки, Держслужби з надзвичайних ситуацій та інші. На головних сторінках цих сайтів було розміщено повідомлення провокаційного характеру. Загалом постраждали близько 70 сайтів. Роботу більшої частини з них уже відновлено.

Віце-прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров запевнив, що дані українців у безпеці після атаки хакерів.

У Держспецзв’язку заявили, що це наймасштабніша атака на урядові веб-ресурси за останні чотири роки.

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