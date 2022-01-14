Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що Україна готова відповідати на кібератаки на урядові сайти та "має думки щодо того, хто це зробив".
Про це Єрмак заявив в інтерв’ю Atlantic Counsil.
За його словами, наразі Україна перебуває у близькій координації з партнерами зі США і Великої Британії та "абсолютно готова відповісти на цю атаку і продовжити працювати з партнерами, щоб захиститися".
Єрмак зазначив, що мав зустріч із міністром цифрової трансформації, який повідомив, що наразі близько 90% сайтів вже відновили роботу.
Читайте такожСтолтенберг засудив кібератаку на урядові сайти України"Наразі служби безпеки та наші слідчі дуже глибоко аналізують (ситуацію - УНІАН). І, звісно, ми маємо певні думки щодо того, хто зробив це", - заявив він.
Керівник ОП наголосив, що, за словами правоохоронців, нинішні кібератаки - це одна зі спроб дестабілізувати ситуацію в Україні.
Він також підкреслив, що сайти об'єктів критичної інфраструктури не постраждали, адже добре захищені
Як повідомляв УНІАН, у ніч проти 14 січня було здійснено хакерську атаку на ряд урядових сайтів, зокрема Міністерства закордонних справ, Міністерства освіти і науки, Держслужби з надзвичайних ситуацій та інші. На головних сторінках цих сайтів було розміщено повідомлення провокаційного характеру. Загалом постраждали близько 70 сайтів. Роботу більшої частини з них уже відновлено.
Віце-прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров запевнив, що дані українців у безпеці після атаки хакерів.
У Держспецзв’язку заявили, що це наймасштабніша атака на урядові веб-ресурси за останні чотири роки.