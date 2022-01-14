Наразі триває розслідування кібератаки.

У Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України поки що не мають доказів причетності Російської Федерації до хакерської атаки на українські урядові інтернет-ресурси, яка відбулася у ніч з 13 на 14 січня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це нас брифінгу заявив заступник голови Держспецзв’язку з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Віктор Жора.

"Я нікого не обвинувачував і жодного разу не назвав країну, яку ви згадали. Чому? Тому що будь-які дані, що можуть свідчити про причетність тієї чи іншої сторони до здійснення кібератак, так званий attribution, може бути зроблений після повномасштабного розслідування інциденту. Як тільки у нас будуть беззаперечні цифрові докази і розуміння того, що сталося, ми будемо готові вийти з відповідною заявою. Поки що розслідування триває, тому жодних конкретних звинувачень на поточний момент я та мої колеги висунути не можемо", - сказав він.

Читайте такожУкраїна і НАТО: Москва заявляє про "червоні лінії"При цьому Жора зазначив, що перші повідомлення про здійснення атаки було розміщено на інформаційних ресурсах "сусідньої країни".

Також він нагадав, що під час кібератаки на систему "Вибори" у 2014 році інформацію про те, що сталося, опублікували лише на російських ресурсах.

"Ті дані, що супроводжували розслідування інших суттєвих інцидентів, опосередковано вказують на те, що ці атаки походять з боку Російської Федерації", - додав він.

Кібератака на урядові веб-ресурси в Україні: що відомо

У ніч із 13 на 14 січня було здійснено хакерську атаку на ряд урядових сайтів, зокрема Міністерства закордонних справ, Міністерства освіти і науки, Держслужби з надзвичайних ситуацій та інші. На головних сторінках цих сайтів було розміщено повідомлення провокаційного характеру. Роботу більшої частини постраждалих державних ресурсів уже відновлено.

Загалом хакери атакували близько 70 сайтів.

Віце-прем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров запевнив, що дані українців у безпеці після атаки хакерів.

27 червня 2017 року була здійснена кібератака на державні установи, об’єкти фінансового, енергетичного, транспортного секторів, а також приватні підприємства за допомогою вірусу Petya.A, який блокував роботу комп'ютерних систем. Вірус-блокувальник шифрував дані на комп'ютері та вимагав кошти.

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