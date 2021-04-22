У травні 2020 року після призначення екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ в уряді України грузинська влада вирішила відкликати свого посла.

Після тривалої перерви до Києва повернувся посол Грузії в Україні Теймураз Шарашенідзе.

Як повідомляє МЗС України, повернення посла стало результатом домовленостей, досягнутих під час телефонної розмови президента України Володимира Зеленського з президентом Грузії Саломе Зурабішвілі 15 квітня 2021 року.

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Також повідомляється, що 21 квітня відбулася зустріч заступника міністра закордонних справ України Василя Боднара з послом Грузії, під час якої сторони підкреслили прагнення активізувати розвиток українсько-грузинських відносин, взаємодію у двосторонньому і багатосторонньому вимірах з метою зміцнення безпеки в регіоні.

Боднар детально розповів про зростаюче загострення безпекової ситуації на сході України, а також в Азово-Чорноморському регіоні, що пов’язано з провокативними і дестабілізуючими діями Росії. Він привернув увагу до небажання РФ дотримуватися режиму припинення вогню, активного стягування військ до українсько-російського кордону та в тимчасово окупованому Криму.

Своєю чергою Шарашенідзе висловив солідарність з Україною, підтвердив незмінність підтримки Грузією суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.

Сторони обговорили графік контактів на найвищому і високому рівнях цьогоріч.

Грузія відкликала свого посла з України: що сталося

У травні 2020 року після призначення екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ в уряді України грузинська влада вирішила відкликати свого посла.

При цьому грузинська влада запевнила, що мова про розрив дипломатичних відносин між країнами не йде.

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Автор: Віталій Саєнко