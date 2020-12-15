Наразі триває розслідування в епізоді щодо колишнього прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.
Про це заявив директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник в інтерв'ю виданню "zn.ua".
Зокрема, НАБУ перевіряє інформацію про ймовірний хабар Гройсману, але поки у бюро не можуть нічого коментувати.
"Ми ж ще нічого не говорили з цього приводу… Інформаційна політика НАБУ полягає в тому, що ми робимо заяви, спираючись тільки на вже встановлені факти. Стовідсотково встановлений факт - справа про квартири Нацгвардії. У частині інших епізодів - триває розслідування", - сказав Ситник.
За його словами, у рамках розслідування справи з низки напрямів проводилися обшуки. При цьому Ситник зауважив, що для НАБУ не дуже добре, що інформація про обшуки та ймовірний хабар Гройсману просочилася в ЗМІ.
"У рамках розслідування цього факту з низки напрямів проводилися обшуки. Природно, що люди й організації, які обшукувалися, ознайомлювалися з документами. Тому інформація стала публічною. Що для нас не дуже добре", - розповів Ситник.
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Він додав, що експертизу з оцінки приміщення у справі Гройсмана ще не завершили.
"Тому я й не можу ні в позитивному, ні в негативному ключі коментувати цю справу. Щойно будуть стовідсоткові докази тієї або іншої версії, ми все прокоментуємо", - зазначив директор НАБУ.
Справа про ймовірний хабар Гройсману
- Як повідомив журналіст Владислав Сидоренко із посиланням на ухвалу суду, екс-прем'єр Володимир Гройсман отримував хабар у 75 мільйонів гривень від колишнього народного депутата, скандального забудовника Максима Микитася.
- Зокрема, суддя дав дозвіл на обшуки та вилучення документів по одному з об'єктів нерухомості, які належали корпорації "Укрбуд". Його приміщення в центрі Києва площею 2000 кв.м., вартістю понад 75 млн грн, нібито були передані прем'єр-міністру України Володимиру Гройсману в якості хабара.
Справа скандального забудовника Микитася
- Правоохоронці з грудня 2017 року здійснюють розслідування оборудки з нерухомістю Нацгвардії.
- Слідство встановило, що у 2000-х роках Головне управління внутрішніх військ МВС України (надалі реорганізовано в ГУ Нацгвардії) та компанія-забудовник "Укрбуд" уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини малі збудувати житловий будинок. В обмін на земельну ділянку площею близько 1 га в центрі Києва Нацгвардія мала отримати у житловому комплексі 50 квартир та 30 паркомісць.
- У 2016-2017 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилась від квартир в елітному Печерському районі в обмін на 65 квартир у будинку, який та ж компанія-забудовник зводила на околиці Києва. Вартість цих квартир, за даними експертизи, на 81 млн 635 тис. 448 грн менша за ту, в яку оцінені квартири на Печерську.
- 15 травня 2019 року детективи повідомили про підозру у заволодінні майном Нацгвардії на 81,64 млн грн екс-командувачу Нацгвардії Юрію Аллерову, директору компанії-забудовника "Укрбуд" Олегу Майбороді і незалежному оцінювачу Алісі Гринчук.
- У липні в справі було повідомлено про підозру виконавчому директору компанії-забудовника.
- У жовтні було повідомлено про підозру екс-президенту корпорації "Укрбуд", колишньому народному депутату Микитасю в організації заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах групою осіб за попередньою змовою (ч.3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України).
- 21 січня 2020 року в НАБУ повідомили, що у справі з'явився шостий підозрюваний – колишній заступник директора "Укрбуду" в'ячеслав Мармиш.
- 5 травня у САП поінформували, що у справі повідомлено про підозру ще двом учасникам злочинної схеми-колишнім посадовцям Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних сил України.
- 14 травня Вищий антикорупційний суд відправивши під цілодобовий домашній арешт колишнього народного депутата Микитася.
- 28 травня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду змінила запобіжний захід Микитасю на тримання під вартою з альтернативою застави в 100 млн грн.
- 1 грудня 2020 року у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі повідомили, що в рамках розслідування справи про незаконне заволодіння майном Нацгвардії поліція призначила судову оціночно-будівельну експертизу для встановлення реальної вартості об’єктів нерухомості в житлових комплексах на Печерську та на околиці Києва, які були предметом обміну між Нацгвардією та забудовником.
- Проте з’ясувалося, що колишній народний депутат, екс-президент корпорації "Укрбуд" Максим Микитась у змові з колишнім посадовцем "Укрбуду" домовився з заступником директора Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України Костянтином Дубоносом про внесення недостовірних даних до вищезгаданої експертизи.
- За "винагороду" у вигляді машиномісця ринковою вартістю 250 тис. гривень Дубонос занизив ринкову вартість житлового комплексу у більш ніж 11 разів - з 81 млн гривень до 7 млн гривень. У зв’язку з чим йому повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).
- Микитасю додатково інкриміновано ч. 3 ст. 369 КК України за надання неправомірної вигоди за забезпечення видачі недостовірного письмового висновку судового експерта.
- 2 грудня Вищий антикорупційний суд взяв Дубоноса під варту з можливістю внесення застави в 1 млн грн. Цього ж дня у НАБУ повідомили, що Микитась добровільно відшкодував до державного бюджету 50 млн грн від загальної суми збитків у 81,64 млн грн.
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