НАБУ перевіряє інформацію про ймовірний хабар Гройсману, але експертизу щодо цього поки не завершено.

Наразі триває розслідування в епізоді щодо колишнього прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.

Про це заявив директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник в інтерв'ю виданню "zn.ua".

Зокрема, НАБУ перевіряє інформацію про ймовірний хабар Гройсману, але поки у бюро не можуть нічого коментувати.

"Ми ж ще нічого не говорили з цього приводу… Інформаційна політика НАБУ полягає в тому, що ми робимо заяви, спираючись тільки на вже встановлені факти. Стовідсотково встановлений факт - справа про квартири Нацгвардії. У частині інших епізодів - триває розслідування", - сказав Ситник.

За його словами, у рамках розслідування справи з низки напрямів проводилися обшуки. При цьому Ситник зауважив, що для НАБУ не дуже добре, що інформація про обшуки та ймовірний хабар Гройсману просочилася в ЗМІ.

"У рамках розслідування цього факту з низки напрямів проводилися обшуки. Природно, що люди й організації, які обшукувалися, ознайомлювалися з документами. Тому інформація стала публічною. Що для нас не дуже добре", - розповів Ситник.

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Він додав, що експертизу з оцінки приміщення у справі Гройсмана ще не завершили.

"Тому я й не можу ні в позитивному, ні в негативному ключі коментувати цю справу. Щойно будуть стовідсоткові докази тієї або іншої версії, ми все прокоментуємо", - зазначив директор НАБУ.

Справа про ймовірний хабар Гройсману

Як повідомив журналіст Владислав Сидоренко із посиланням на ухвалу суду, екс-прем'єр Володимир Гройсман отримував хабар у 75 мільйонів гривень від колишнього народного депутата, скандального забудовника Максима Микитася.

Зокрема, суддя дав дозвіл на обшуки та вилучення документів по одному з об'єктів нерухомості, які належали корпорації "Укрбуд". Його приміщення в центрі Києва площею 2000 кв.м., вартістю понад 75 млн грн, нібито були передані прем'єр-міністру України Володимиру Гройсману в якості хабара.

Справа скандального забудовника Микитася

Правоохоронці з грудня 2017 року здійснюють розслідування оборудки з нерухомістю Нацгвардії.

Слідство встановило, що у 2000-х роках Головне управління внутрішніх військ МВС України (надалі реорганізовано в ГУ Нацгвардії) та компанія-забудовник "Укрбуд" уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини малі збудувати житловий будинок. В обмін на земельну ділянку площею близько 1 га в центрі Києва Нацгвардія мала отримати у житловому комплексі 50 квартир та 30 паркомісць.

У 2016-2017 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилась від квартир в елітному Печерському районі в обмін на 65 квартир у будинку, який та ж компанія-забудовник зводила на околиці Києва. Вартість цих квартир, за даними експертизи, на 81 млн 635 тис. 448 грн менша за ту, в яку оцінені квартири на Печерську.

15 травня 2019 року детективи повідомили про підозру у заволодінні майном Нацгвардії на 81,64 млн грн екс-командувачу Нацгвардії Юрію Аллерову, директору компанії-забудовника "Укрбуд" Олегу Майбороді і незалежному оцінювачу Алісі Гринчук.

У липні в справі було повідомлено про підозру виконавчому директору компанії-забудовника.

У жовтні було повідомлено про підозру екс-президенту корпорації "Укрбуд", колишньому народному депутату Микитасю в організації заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах групою осіб за попередньою змовою (ч.3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України).

21 січня 2020 року в НАБУ повідомили, що у справі з'явився шостий підозрюваний – колишній заступник директора "Укрбуду" в'ячеслав Мармиш.

5 травня у САП поінформували, що у справі повідомлено про підозру ще двом учасникам злочинної схеми-колишнім посадовцям Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних сил України.

14 травня Вищий антикорупційний суд відправивши під цілодобовий домашній арешт колишнього народного депутата Микитася.

28 травня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду змінила запобіжний захід Микитасю на тримання під вартою з альтернативою застави в 100 млн грн.

1 грудня 2020 року у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі повідомили, що в рамках розслідування справи про незаконне заволодіння майном Нацгвардії поліція призначила судову оціночно-будівельну експертизу для встановлення реальної вартості об’єктів нерухомості в житлових комплексах на Печерську та на околиці Києва, які були предметом обміну між Нацгвардією та забудовником.

Проте з’ясувалося, що колишній народний депутат, екс-президент корпорації "Укрбуд" Максим Микитась у змові з колишнім посадовцем "Укрбуду" домовився з заступником директора Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України Костянтином Дубоносом про внесення недостовірних даних до вищезгаданої експертизи.

За "винагороду" у вигляді машиномісця ринковою вартістю 250 тис. гривень Дубонос занизив ринкову вартість житлового комплексу у більш ніж 11 разів - з 81 млн гривень до 7 млн гривень. У зв’язку з чим йому повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Микитасю додатково інкриміновано ч. 3 ст. 369 КК України за надання неправомірної вигоди за забезпечення видачі недостовірного письмового висновку судового експерта.

2 грудня Вищий антикорупційний суд взяв Дубоноса під варту з можливістю внесення застави в 1 млн грн. Цього ж дня у НАБУ повідомили, що Микитась добровільно відшкодував до державного бюджету 50 млн грн від загальної суми збитків у 81,64 млн грн.

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Автор: Олександр Топчій