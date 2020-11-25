22 жовтня Рада ЄС запровадила обмежувальні заходи щодо двох осіб і однієї установи, які були відповідальними або брали участь у кібератаці у квітні та травні 2015 року.

Україна та ще 6 країн приєдналась до санкцій Європейського Союзу, запроваджених проти керівника розвідувального управління Генштабу збройних сил Росії за кібератаку на німецький Бундестаг.

Про це йдеться в декларації віце-президента Європейської комісії, високого представника ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозепа Борреля.

Зокрема, 22 жовтня Рада ЄС запровадила обмежувальні заходи щодо двох осіб і однієї установи, які були відповідальними або брали участь у кібератаці на Федеральний парламент Німеччини у квітні та травні 2015 року.

"Країни-кандидати Північна Македонія, Чорногорія і Албанія, країни Європейської асоціації вільної торгівлі Ісландія та Норвегія, які є членами європейської економічної зони, а також Україна і Грузія приєдналися до цього рішення Ради ЄС" – зазначили в ЄК.

Відтак, ці країни мають узгодити свою національну політику з відповідним рішенням про розширення санкцій.

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Своєю чергою, Євросоюз бере до уваги і вітає приєднання цих країн.

Санкції Євросоюзу проти Росії

22 жовтня Європейський Союз запровадив санкції проти керівника Головного розвідувального управління Генштабу Збройних сил РФ Ігоря Костюкова і офіцера військової розвідки Дмитра Бадіна.

Також обмежувальні заходи запроваджені проти 85-го Головного центру спеціальних служб ГРУ ГШ ЗС РФ.

Раніше правоохоронні органи Німеччини видали міжнародний ордер на арешт 29-річного Дмитра Бадіна, якого підозрюють в кібератаках Бундестагу за замовленням Росії у 2015 році.

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Автор: Віталій Саєнко