Україна та ще 6 країн приєдналась до санкцій Європейського Союзу, запроваджених проти керівника розвідувального управління Генштабу збройних сил Росії за кібератаку на німецький Бундестаг.
Про це йдеться в декларації віце-президента Європейської комісії, високого представника ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозепа Борреля.
Зокрема, 22 жовтня Рада ЄС запровадила обмежувальні заходи щодо двох осіб і однієї установи, які були відповідальними або брали участь у кібератаці на Федеральний парламент Німеччини у квітні та травні 2015 року.
"Країни-кандидати Північна Македонія, Чорногорія і Албанія, країни Європейської асоціації вільної торгівлі Ісландія та Норвегія, які є членами європейської економічної зони, а також Україна і Грузія приєдналися до цього рішення Ради ЄС" – зазначили в ЄК.
Відтак, ці країни мають узгодити свою національну політику з відповідним рішенням про розширення санкцій.
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Своєю чергою, Євросоюз бере до уваги і вітає приєднання цих країн.
Санкції Євросоюзу проти Росії
- 22 жовтня Європейський Союз запровадив санкції проти керівника Головного розвідувального управління Генштабу Збройних сил РФ Ігоря Костюкова і офіцера військової розвідки Дмитра Бадіна.
- Також обмежувальні заходи запроваджені проти 85-го Головного центру спеціальних служб ГРУ ГШ ЗС РФ.
- Раніше правоохоронні органи Німеччини видали міжнародний ордер на арешт 29-річного Дмитра Бадіна, якого підозрюють в кібератаках Бундестагу за замовленням Росії у 2015 році.
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