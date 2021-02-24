За останні роки ТОВ «Коксовий завод Новомет» неодноразово був об'єктом інспекцій і судових заборон.

Харківська влада має намір звернутися до президента Володимира Зеленського, Верховної Ради та Офісу генпрокурора з вимогою зупинити роботу коксового заводу «Новомет» (колишній «Коксохім»), який постійно викидає токсичні відходи в атмосферу, ігнорує законодавство і не сплачує за землю, пише Главное.

Це питання буде розглянуто на сесії Харківської міської ради 24 лютого, повідомив виконувач обов'язків мера Харкова Ігор Терехов.

«Завод абсолютно не звертає уваги на людей. З декількох районів міста люди скаржаться, що просто нема чим дихати, адже вночі, коли працює підприємство, його викиди перевищують всі екологічні норми. Більш того, городяни починають хворіти, і це нас дуже тривожить. На місцевому рівні ми не можемо закрити завод, оскільки у нас немає таких повноважень. Тому ми будемо вимагати від вищого керівництва країни втрутитися в ситуацію і нарешті припинити роботу заводу», - заявив він.

Терехов нагадав, що у 2020 році разом з Геннадієм Кернесом зустрічався з керівництвом підприємства, і менеджмент заводу обіцяв поставити фільтраційні установки. Однак обіцянка не була виконана.Читайте такожУ Харкові загорівся лакофарбовий завод (відео)

«Вони обіцяли, але просто всіх обдурили. Зараз ми вже пішли в суд, щоб розірвати з заводом договір оренди землі та стягнути близько 2,5 млн грн боргу за оренду. Це не вкладається в голові: вони труять харків'ян, обманюють та ігнорують всіх, не платять за землю - ситуація просто кричуща», - наголосив Терехов.

За останні роки ТОВ «Коксовий завод Новомет» неодноразово був об'єктом інспекцій і судових заборон. У 2020 році Державна екологічна інспекція вимагала зупинки заводу, зафіксувавши великі викиди в атмосферу аміаку, фенолу і сірководню.

У грудні 2020 року Харківський окружний адміністративний суд виніс рішення про тимчасову заборону роботи підприємства.

У 2019 і 2020 роках харків'яни під петицією до президента збирали голоси за перенесення коксохімічного підприємства туди, де він не труїтиме людей.

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Автор: УНІАН