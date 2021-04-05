У відомстві розповіли, чому не збираються денонсувати угоду про перебування Чорноморського флоту Росії у Криму.

Україна планує звертатися до міжнародних судів через порушення Росією угоди про перебування її Чорноморського Флоту у Криму.

Про це в коментарі УНІАН повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

Читайте такожРазумков: існує велика ймовірність, що Рада розірве "Харківські угоди""Російська Федерація денонсувала в односторонньому порядку угоду про перебування Чорноморського флоту Росії на території України в березні 2014 року для уникнення відповідальності за захоплення Криму. Україна не визнала цю денонсацію. Ми продовжуємо вважати угоду чинною, оскільки вона фіксує порушення Росією своїх юридичних зобов'язань на фоні тимчасової окупації Кримського півострова", - заявив Ніколенко.

Також речник пояснив аргументи України.

"Угода фіксує тимчасовий характер базування ЧФ, залишає чинним зобов'язання Росії не мати в його складі ядерної зброї, встановлює загальну чисельність особового складу, кораблів, озброєнь і визначає місця тимчасової дислокації, зобов’язує військові формування флоту поважати суверенітет та законодавство України", - сказав Ніколенко.

За його словами, "порушення положень угоди надає нам додаткові аргументи при можливому розгляді в міжнародних судах питань притягнення Росії до відповідальності та компенсації збитків за окупацію Криму".

"Не забуваємо, що за розміщення ЧФ Росія несе перед Україною й фінансові зобов'язання. Ігнорування взаємних розрахунків створює також підстави для боргових позовів", - додав дипломат.

Також він нагадав, що Росія, здійснивши збройну агресію та окупувавши частину української території, порушила численні норми міжнародного права, зокрема двосторонні договори.

"Українська сторона проводить системну роботу для відновлення порушених прав України. Повернемося також й до питань реституції, зокрема за угодою про ЧФ РФ", - сказав він.

Харківські угоди

21 квітня 2010 року у Харкові тодішні президент України Віктор Янукович і президент Росії Дмитро Медведєв підписали угоду між Україною і Російською Федерацією, згідно з якою термін перебування Чорноморського флоту РФ у Севастополі було продовжено з 2017 до 2042 року з правом продовження на 5 років в обмін на "дешевий" газ.

28 січня 2021 року Януковичу повідомили про підозру у державній зраді у зв'язку з підписанням у 2010 році Харківських угод. Як вважають слідчі, підписавши угоди, він штучно створив умови для збільшення військової присутності Росії в Україні та підриву обороноздатності держави.

За даними слідства, перед підписанням документів ціна на газ для України була двічі штучно завищена Росією: станом на кінець 2008 року ціна газу за 1 тис. кубічних метрів для України становила 179,5 долара, тоді як на кінець 2010 року - 352,33 долара.

За версією слідства, РФ спочатку штучно створювала та накопичувала борг України перед нею за постачання природного газу, а потім в його погашення, зокрема, шляхом нібито надання знижки, фактично безоплатно розташовувала Чорноморський флот РФ на території України.

Внаслідок підписаних екс-президентом Харківських угод було збільшено особовий склад військ та військової техніки збройних сил РФ на території України замість підготовки до їх зменшення та виведення.

12 березня 2021 року Служба безпеки відкрила кримінальне провадження за фактом підписання Харківських угод та ратифікації їх Верховною Радою.

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Автор: Віталій Саєнко