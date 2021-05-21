Парламент звернувся до Палати представників та Сенату Конгресу Сполучених штатів.

Верховна Рада закликала США зробити все для зупинення реалізації проекту "Північний потік-2" шляхом застосування блокуючих санкцій.

Як передає кореспондент УНІАН, парламент звернувся до Палати представників та Сенату Конгресу Сполучених Штатів Америки 117-го скликання щодо активізації зусиль зі зміцнення енергетичної безпеки України та Європи шляхом загального запровадження санкцій щодо будівництва газопроводу "Північний потік-2". За це звернення проголосували 292 народних депутата України. Не голосувала у повному складі фракція "Опозиційна платформа – За життя".

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ВРУ закликає Палату представників та Сенат Конгресу США використати весь наявний інструментарій, передбачений американським законодавством, для цілковитого і незворотного зупинення будівництва газопроводу в рамках проекту "Північний потік-2" шляхом застосування блокуючих санкцій проти всіх учасників даного російського геополітичного проекту, у тому числі "Nord Stream AG".

У зверненні сказано, що геополітичний проект "Північний потік - 2" є черговою спробою Росії використовувати енергетику як інструмент гібридної війни, прямо загрожує енергетичній безпеці як України, так і Європи, а також порушує принципи Енергетичного Союзу ЄС щодо диверсифікації джерел енергії, маршрутів і постачальників в газовій сфері.

У зверненні зазначається, що метою будівництва газопроводу є обійти територію України, створити механізм тиску на нашу державу та країни Центрально-Східної Європи, підірвати трансатлантичну єдність, розділити Європу та посилити залежність країн ЄС від поставок російського газу.

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При цьому, наголошується у зверненні, компанія "Газпром" повністю контролюється Російською Федерацією, що здійснює збройну агресію проти України, окупувала частину суверенної території України і організувала на цих територіях системні репресії проти мирного населення.

У зверненні зазначається, що українські та міжнародні суди розглядають декілька справ щодо причетності посадових осіб РФ до організації терористичних актів, вчинення злочинів проти людяності та воєнних злочинів на території України. Зокрема, йдеться про факти незаконного захоплення нафто- і газовидобувних підприємств на окупованих Росією територіях України, а також постачання газу незаконним збройним формуванням і терористичним організаціям.

"Концентрація російських трубопроводів у Балтійському морі може дати Росії привід для активного захисту "Північного потоку – 2": починаючи з формальних процедур контролю руху суден у Балтійському морі, а згодом, як у випадку з Україною, і більш агресивної поведінки, блокування кораблів, впливу на торгівлю в регіоні", - сказано у звернення.

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У ВР зазначають, що реалізація "Північного потоку – 2" остаточно розв’яже руки РФ і дозволить продовжити російське військове вторгнення до Східної України.

ВР висловлює стурбованість тим, що представлена 19 травня Державним департаментом США доповідь Конгресу США та запропоновані додаткові санкції не передбачають заходів проти ключової компанії учасника "Північного потоку – 2" - "Nord Stream AG".

"Ми переконані, що єдиним довгостроковим механізмом гарантування невикористання Росією "Північного потоку - 2" в якості енергетичної зброї є повне блокування можливості його завершення та введення в експлуатацію", - зазначається у зверненні.

Історія газопроводу "Північний потік-2"

Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачені будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Засновником компанії Nord Stream 2 AG є російський "Газпром". Фінансують проект європейські компанії: французька Engie, австрійська OMV, британсько-Нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

Газопровід "Північний потік-2" побудований вже більш ніж на 90%. Новий трубопровід в обхід України планувалося завершити до кінця 2019 року поряд з уже існуючим "Північним потоком-1".

США ввели проти "Північного потоку-2" ряд санкцій і неодноразово закликали європейських союзників і приватні компанії припинити роботи з будівництва газопроводу.

18 компаній вже відмовилися від участі у проекті зі спорудження газопроводу або планують це зробити через загрозу потрапити під санкції.

6 лютого компанія Nord Stream 2 AG заявила про продовження робіт з прокладання труб для газопроводу.

Президент України Володимир Зеленський назвав російський газопровід "Північний потік-2" пасткою для країн всієї Європи.

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Автор: Надя Пришляк