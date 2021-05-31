В Інтерполі заявляють, що це суперечить їхньому статуту, який передбачає заборону втручатися у справи політичного, релігійного, військового та расового характеру.

Інтерпол відмовляється розшукувати фігурантів справ, які стосуються окупованого Криму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це розповів очільник прокуратури Автономної Республіки Крим та м. Севастополя Ігор Поночовний під час зустрічі зі ЗМІ.

За його словами, в Інтерполі відмовляються оголошувати у розшук фігурантів таких кримінальних справ через те, що це суперечить їхньому статуту.

Зокрема, в Укрбюро Інтерполу заявляють про те, що "одним із основоположних принципів Міжнародної організації поліцейського співробітництва "Інтерпол" є принцип нейтралітету, який нормативно закріплений статтею 3 статуту організації та передбачає заборону організації втручатися у справи політичного, релігійного, військового та расового характеру…".

Тобто органи Інтерполу незалежно від кримінально-правової кваліфікації розглядають справи українських правоохоронних органів, пов’язані із суспільно-політичними подіями в Україні 2013-2014 років, тимчасово окупованими українськими територіями, збройним конфліктом на Сході України, як такі, що підпадають під дії 3-ї статті статуту.

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Поночовний зазначив, що хоча у цьому питанні Інтерпол займає нейтральну позицію, Україна все ще має варіант двосторонньої співпраці з іншими країнами щодо розшуку фігурантів вищезгаданих справ.

Окупація Криму Росією

Росія окупувала український Крим, увівши на півострів своїх військових і організувавши в березні 2014 року псевдореферендум про його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% жителів півострова висловилися за приєднання Криму до РФ.

18 березня 2014 року в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнали анексію Криму і ввели санкції проти Росії.

Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року. З початку окупації на півострові більш як 100 українців стали "бранцями Кремля".

Після окупації Криму в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові та в акваторії Чорного моря, а також завозить військову техніку, зокрема, системи протиповітряної оборони.

У Генштабі України дії російських військових у Криму називають незаконними.

Генасамблея ООН у грудні 2019 року прийняла резолюцію, що закликає Росію вивести свої війська з анексованого Криму і припинити тимчасову окупацію території України.

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Автор: Антоніна Доломанжи