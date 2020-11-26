Представники Кабміну не змогли відповісти УНІАН на питання про те, чи буде обговорюватися на засіданні питання локдауну.

Кабінет Міністрів України сьогодні проведе позачергове засідання.

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За даними джерел УНІАН у Кабміні, засідання має відбутися о 18: 00, і буде присвячене бюджетним питанням (зокрема - проекту бюджету на 2021 рік).

Представники Кабміну не змогли відповісти УНІАН на питання про те, чи буде обговорюватися на цьому засіданні питання введення жорсткого локдауну в Україні.

Дефіцит бюджету України

Державний бюджет України за січень-жовтень 2020 року виконано з дефіцитом у розмірі 112,2 мільярда гривень, що майже в 4 рази перевищує дефіцит за аналогічний період минулого року.

У квітні Верховна Рада прийняла зміни до державного бюджету України на 2020 рік, необхідні для боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, що передбачають підвищення бюджетного дефіциту втричі – до 298 мільярдів гривень.

Держбюджет 2021 - що відомо

14 вересня Кабмін затвердив проект держбюджету на наступний рік, який передбачає дефіцит у розмірі 6% ВВП. Доходи держбюджету - 2021 передбачаються в розмірі 1 трильйон 71,1 мільярда гривень, а витрати - 1 трильйон 350 мільярдів гривень. При цьому дефіцит бюджету передбачається на рівні 270 мільярдів гривень.

Проект держбюджету також передбачає 104 мільярди гривень на виплату допомог, пільг і субсидій, а в цілому соціальні витрати складуть 323 мільярди гривень.

Заступник голови фракції "Голос" Железняк повідомив, що до проекту закону Про державний бюджет України на 2021 рік депутати подали понад 2,4 тисячі поправок.

5 листопада 2020 року Верховна рада ухвалила в першому читанні проект бюджету на 2021 рік.

Сьогодні стало відомо, що Міністерство фінансів успішно завершило переговори з Міжнародним валютним фондом (МВФ) щодо основних параметрів проекту держбюджету на 2021 рік.

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Автор: Дмитро Захаров