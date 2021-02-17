Передбачається дія режиму надзвичайної ситуації до 30 квітня та встановлення на території країни в цілому або на території регіонів «зелений», «жовтий», «помаранчевий» або «червоний» рівні епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

Кабінет міністрів продовжив дію карантину в України до 30 квітня 2021 року, встановивши його адаптивну модель із чотирма рівнями епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну постанову ухвалено на засіданні уряду.

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Згідно з ухваленим рішення, передбачається продовження для єдиної державної системи цивільного захисту на всій території України режиму надзвичайної ситуації до 30 квітня та встановлення в цілому в країні або на території регіонів «зелений», «жовтий», «помаранчевий» або «червоний» рівні епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

"Ми пропонуємо продовжити на території України термін дії карантину до 30 квітня 2021 року... Також ми пропонуємо встановити на території країни адаптивний карантин із запровадження рівнів епідемічної небезпеки. Ми пропонуємо поділ на чотири рівні", - сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов перед прийняттям рішення.

Як зазначив Степанов, постанова набере чинності із середи, 24 лютого.

Повернення України до адаптивного карантину: що відомо

На початку лютого прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що невдовзі уряд ухвалить рішення про повернення в країні до адаптивного карантину.

Також Шмигаль заявляв, що у разі повернення України до адаптивного карантину, «червоні» зони встановлюватимуться окремими рішеннями.

9 лютого Ляшко повідомив, що МОЗ запропонує уряду нову модель адаптивного карантину, який почне діяти з середини чи кінця лютого.

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Автор: Леся Лещенко