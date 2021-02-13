Під час адаптивного карантину будуть «червона», «жовта», «помаранчева» і «зелена» зони.

Кабінет міністрів України до 18 лютого має схвалити постанову про нові зони адаптивного карантину.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє видання "Лівий берег".

За його словами, згідно з проектом, буде чотири зони: «червона», «жовта», «помаранчева» і «зелена».

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Як розповів Ляшко, «жовта» зона передбачає ті обмеження, які діють зараз.

Обмеження «червоної» зони – це обмеження, що були введені під час зимового локдауну. Їх будуть вводити, якщо два з п’яти визначених показників триматимуться три дні поспіль.

Мова йде про такі показники: завантаженість в регіоні (області) ліжок з киснем більше ніж на 65%; кількість госпіталізацій - більше 60 на 100 тисяч населення протягом 7 днів; зростання кількості госпіталізацій в регіоні більше ніж на 50% за тиждень; кількість ПЛР-тестів за 7 днів - не менше 300 на 100 тисяч населення; коефіцієнт виявлення випадків серед протестованих - більше 20%.

За словами Ляшка, якщо протягом п’яти днів буде триматися лише один показник, то регіон переходить у «помаранчеву» зону.

«Зелена» зона, як додав Ляшко, буде вводитися у випадку досягнення двох показників: рівень захворюваності на ГРЗ не менше ніж в 13 областях не перевищує 50% від епідпорогу, передбаченого для цієї області; коефіцієнт виявлених випадків не перевищує 5%.

Карантин в Україні

Як повідомляв УНІАН, на початку лютого прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що невдовзі уряд ухвалить рішення про повернення в країні до адаптивного карантину.

Також Шмигаль заявляв, що у разі повернення України до адаптивного карантину, «червоні» зони встановлюватимуться окремими рішеннями.

9 лютого Ляшко повідомив, що МОЗ запропонує уряду нову модель адаптивного карантину, який почне діяти з середини чи кінця лютого.

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Автор: Леся Лещенко