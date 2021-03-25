Чубаров не став розповідати про аргументи, якими у Навального пояснили свою відмову.

Керівник мережі регіональних штабів російського опозиціонера Олексія Навального Леонід Волков відмовився виправити карту на сайті «Свободу Навальному», де окупований Крим позначено як частину Росії.

Читайте такожОфіс президента опублікував Стратегію деокупації та реінтеграції КримуПро це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров на своїй сторінці у соцмережі.

«За моєю ініціативою у мене відбулася розмова з Леонідом Волковим, під час якої пояснив неприйнятність такого дійства і запропонував привести кордони РФ у відповідність з міжнародно визнаними кордонами України, виключивши на зображенні півострів Крим з меж РФ. Пан Волков пояснив мені неможливість запропонованого мною виправлення», – написав Чубаров.

Він додав, що не хоче «транслювати аргументи», якими Волков пояснив свою відмову.

«Путін, немає слів, вбивця і бандит! А ким тоді є ті, хто підтримує Путіна в його бандитському вторгненні до Криму і окупації півострова?» – задався питанням Чубаров.

У жовтні 2014 року Навальний порадив українцям не обманювати себе щодо повернення Криму. "Крим - це бутерброд з ковбасою, чи що, щоб його туди-сюди повертати?" - заявляв Навальний.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба прокоментував це висловлювання Навального, зазначивши, що «бутерброд доведеться повернути». Український міністр також переконаний, що за російську анексію Криму опозиціонеру доведеться вибачитися.

Окупація Криму Росією

У 2014 році Росія незаконно окупувала український Крим і розв'язала війну на Донбасі. У Кремлі не визнали окупацію і називали це "возз'єднанням" і "відновленням історичної справедливості". З моменту анексії так звана влада посилює військову міць на півострові і займається політичними репресіями.

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Автор: Ірина Погоріла