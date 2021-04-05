Також обговорювалась взаємодія у контексті підготовки Катару до проведення чемпіонату світу з футболу 2022 року.

Президент України Володимир Зеленський обговорив з прем’єр-міністром, міністром внутрішніх справ Катару Халідом бін Халіфою Аль Тані пріоритетні напрями співробітництва двох держав..

Читайте такожУкраїна розглядає Катар як ключового партнера в Арабському світі-ЗеленськийЯк повідомляє прес-служба Офісу президента, зустріч відбулася в рамках офіційного візиту Зеленського до Катару.

«Під час зустрічі співрозмовники окреслили пріоритетні напрями співпраці, обговорили перспективи двостороннього співробітництва в торговельно-економічній, інвестиційній, сільськогосподарській, авіаційній, військово-технічній та безпековій сферах», - йдеться у повідомленні.

Прем’єр-міністр, міністр внутрішніх справ Катару наголосив на важливості проведення цього року засідання спільної міжурядової комісії.

Також обговорювалась взаємодія у контексті підготовки Катару до проведення чемпіонату світу з футболу 2022 року.

На завершення зустрічі Зеленський подякував прем’єру за теплий прийом.

«Хочу, щоб наші відносини вийшли на новий рівень, щоб була зрозуміла конкретика на всіх напрямках, зокрема у цікавих проектах», – додав він.

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Автор: Тамара Отовська